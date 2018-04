A német iskolákban megjelent antiszemitizmus feltárását sürgeti a CDU/CSU frakcióvezetője

Fel kell tárni a német iskolákban jelenlévő antiszemitizmus valódi mértékét, és a zéró tolerancia elve alapján következetesen fel kell lépni ellene – mondta a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának vezetője egy vasárnapi lapinterjúban.

Volker Kauder a Welt am Sonntag című lapban kiemelte, hogy nincsenek adatok a közoktatásban tanulók körében jelenlévő antiszemitizmusról, ezért be kell vezetni, hogy a tanároknak valamennyi esetet jelenteniük kell az iskola vezetésének.

A bejelentéseket alapján pontos képet kell alkotni az antiszemitizmus jellemzőiről és okairól, mert megbízható adatokra van szükség, hogy a kulturális miniszterek – a tartományi hatáskörbe tartozó közoktatásért felelős tárcavezetők – átfogó intézkedéseket tudjanak mérlegelni. Helyben, az érintett iskolák szintjén pedig minden egyes esetet következetesen meg kell torolni, amire kellő nagyságú mozgásteret biztosítanak az iskolai fegyelmi szabályzatok – mondta a CDU-s politikus.

Kiemelte, hogy Németországban nincs helye az antiszemitizmusnak, az iskolákban pedig végképp nem, ebben az ügyben feltétlenül érvényesíteni kell a zéró tolerancia elvét.

Azonban a problémát nem szabad az antiszemitizmusra szűkíteni – tette hozzá Volker Kauder.

Rámutatott, hogy a német nyilvánosságot napok óta foglalkoztató ügyet kiváltó incidensben érintett apa – akinek lányát a zsidó vallása miatt megfenyegették muzulmán vallású diáktársak egy berlini iskolában – nemcsak antiszemitizmusról számolt be, hanem a vallási türelmetlenség más formáiról is. Arról, hogy vannak muszlim gyerekek, akik zsidók és keresztények mellett még muszlimokat is zaklatnak, ha úgy gondolják, hogy nem a megfelelő mecsetközösségbe járnak.

Egyre több iskolában történik keresztényellenes incidens

Az ilyen magatartás nem maradhat következmények nélkül – húzta alá a CDU/CSU frakcióvezetője. Kiemelte, hogy Németország a tolerancia földje, és minden iskolásnak meg kell tapasztalnia, hogy az állam nem nézi tétlenül a tolerancia követelményének megsértését.

A napokban a Bild című lap egy meg nem nevezett biztonsági szerv belső elemzésére hivatkozva azt írta, hogy a hatóságok nyomon követik a fejleményeket, aggodalommal regisztrálják, hogy egyre több iskolában történnek antiszemita vagy keresztényellenes incidensek, és az esetekkel kapcsolatban növekvő számban azonosítanak a menekültválság révén Németországba érkezett személyeket.

A dokumentumban kiemelték, hogy a migrációs válság révén 2015 januárja óta az országba érkezett mintegy 1,5 millió ember jellemzően olyan országból származik, ahol a muzulmán vallás a meghatározó, az antiszemitizmus és a kereszténygyűlölet pedig az állami ideológia része, és ez ami a gyermeknevelésben is megjelenik.

A lap megszólaltatta mások mellett a közoktatásban dolgozó 160 ezer tanárt összefogó érdekképviseleti szervezet, a német tanárok szövetsége (DL) elnökét, Heinz-Peter Meidingert, aki kiemelte, hogy az antiszemitizmus és keresztényellenesség nem az iskolarendszer egészét jellemző probléma. Általában nagyvárosokban jelenik meg, olyan iskolákban, amelyekben magas a bevándorló családból származó gyerekek aránya.

A konfliktusok a bevándorlók között vagy a bevándorlók és a németek, illetve zsidók között keletkeznek, és antiszemita, illetve keresztényellenes incidensek mellett idegenellenes incidensek is előfordulnak – tette hozzá Heinz-Peter Meidinger, kiemelve, hogy az ezekben az iskolákban az Egyesült Államokra jellemző viszonyok alakulhatnak ki, vagy akár teljesen ellenőrizhetetlenné válhatnak a folyamatok, ha nem sikerül előmozdítani a társadalmi integrációt.

A 82,6 milliós Németországban nagyjából 4,5 millió muszlim él, többségük török.

