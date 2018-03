Több országban is beárnyékolja a terrorveszély a húsvétot

A terroristáknak az is jó, ha nem történik semmilyen atrocitás, hiszen a fenyegetéssel bizonytalanságot keltettek az emberekben és a hatóságokban – mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1 műsorában.

Általában a tömegeket keresik a terroristák, és a húsvét előnye – azon kívül, hogy sok ember van egy helyen –, hogy a húsvéti terrortámadások szimbolikus üzenetet is hordoznak,hiszen a vallások elleni támadásoknak tűnhetnek, illetve tűnnek is, fejtette ki Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma Reggel című műsorában.

Továbbá arról is beszélt, hogy problematikus a terroristák számára, hogy az ünnepek idején kiemelten ellenőrzik az embereket, és megnövelik a biztonsági intézkedéseket is. Gyarmati István elmondta, a fenyegetésnek is van egy megfélemlítő hatása, egyre több katonát, rendőrt összpontosítanak a népszerű helyeken, amit a merénylők könnyen kihasználhatnak: olyan helyeken támadhatnak, ahonnan elrendelték a rendőröket.

Hozzátette, azonban ha nem történik semmi, nekik az is hasznon, hiszen a fenyegetéssel bizonytalanságot keltettek az emberekben és a hatóságokban.

Azzal kapcsolatban, hogy Olaszországban pár napja fogtak el négy fiatalembert, akik egy külvárosi metróállomást akartak felrobbantani, azt mondta, egy metróállomás a külvárosban is elég zsúfolt, viszont ott nincs annyi biztonsági intézkedés mint a belvárosokban. „A kívánt hatást ott is el lehet érni, ráadásul egy ilyen akciónak óriási sajtóvisszhangja is van” – tette hozzá a szakértő.

A vallásszabadságnak is megvannak a határai

Szóba jött az is, hogy az olasz hatóságok letartóztattak egy egyiptomi származású imámot, mert az Iszlám Állam kulturális központjának vezetőjeként 4-10 éves gyerekeket tanított a hitetlenek megölésére. Ezzel kapcsolatban Gyarmati István azt mondta, még a vallásszabadságnak is megvannak a határai.

„A hatóságoknak nem gondolom, hogy ilyen esetben különösebb gátlásokkal kellene küzdeni, hogy az ilyen és ehhez hasonló embereket őrizetbe vegyék, hiszen ez egy nyílt felhívás tömeggyilkosságra, terrorista merényletre, ami minden normális országban büntetendő cselekmény” – magyarázta.

Rendőrök és pénzügyőrök engedik át az embereket egy utcai ellenőrzőponton a római Colosseumnál, ahol Ferenc pápa végigjárja a nagypénteki keresztutat, a Via Crucist 2018. március 30-án. Mintegy tízezer rendőr biztosítja a Colosseum környékét a keresztút idején, amelynek évszázadokra visszatekintő hagyománya során Jézus szenvedéstörténetének 14 állomását elevenítik fel a katolikusok. (MTI/EPA/Riccardo Antimiani)

Soha nem lesz száz százalékos a biztonság

Arról is beszélt, hogy az európaiaknak nem szabadna hozzászokniuk a robbantgatásokhoz, hanem inkább azt kellene meggátolni, hogy a terroristák teret nyerjenek Európában. Emellett meg kéne akadályozni a tömeges illegális bevándorlást, és a terrorizmus elleni harcot a lehető leghatékonyabb módon kell megvívni.

„Azt gondolom, hogy van előrelépés a nemzetközi együttműködésben meg az országok figyelmének a fokozódásában, de azt is hozzá kell tenni, hogy száz százalékos biztonságot soha nem fogunk tudni teremteni” – összegezte Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma Reggel című műsorában.