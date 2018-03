Teljes egészében lezárták Róma belvárosát

Ahol az megoldható volt, csak és kizárólag gyalogosan lehet közlekedni Rómában – közölte az M1 Híradóban Sárközy Júlia, a közmédia tudósítója.

Jelenleg is több millió ember – hívők és turisták egyaránt – járja Róma utcáit, a város tulajdonképpen megtelt – mondta Sárközy Júlia a déli Híradóban. Az M1 tudósítója hozzátette, Róma húsvétkor mindig is kiemelt célpontnak számított, azonban az olasz hatóságok konkrét terrorveszélyről beszélnek.

A tudósító beszámolt arról is, hogy az elmúlt néhány napban négy terrorista sejtet is felszámoltak a hatóságok, legutóbb ma reggel Észak-Olaszországban egy 19 éves marokkói fiatalembert vettek őrizetbe, korábban pedig ugyanígy járt négy tunéziai férfi, akik hatósági információk szerint Róma egyik metróállomását akarták felrobbantani. Egy másik, 23 éves fiatalember az információk szerint kamionos merényletre készült, őt is elfogták.



Az az ügyvivő római belügyminiszter Marco Minniti szerint soha nem volt ennyire kiemelt a veszélye annak, hogy az ország területén terrorista merényleteket követhetnek el, a hatóságok ezért hétfő éjfélig kiemelten ellenőrzik az egész ország területét, így a Vatikánt, a Colosseumot, az összes nagy olaszországi bazilikát és székesegyházat, hiszen az olaszok egész éjszaka járják majd a templomokat a húsvéti szertartások miatt.

Sárközy Júlia arról is beszélt, hogy Róma belvárosát teljes egészében lezárták, és ahol azt meg lehetett oldani, csak és kizárólag gyalogos forgalom van érvényben.

A címlapkép illusztráció.