Szakértő: Tudatosan terjeszkednek a migránsok

Napok óta elérhető az interneten az a sokkoló videó, amit egy amerikai nő osztott meg Twitter-oldalán. Ezen az látható, amint négy migráns megver, kirabol és molesztál egy fiatal lányt egy ausztriai vasútállomáson. Pár napja pedig a németországi Duisburgban verekedett össze 80 migráns a belvárosban. Állítólag egy bevándorlók közötti bandaháborúról volt szó, libanoni, török és kurd migránsok estek egymásnak botokkal és késekkel. Nem elszigetelt esetekről van szó, egyre több hasonló hír érkezik nyugat-európai nagyvárosokból.

Az elmúlt hónap eseményeit tekintve két esemény tolódott egymásra a biztonságpolitikai szakértő szerint. Horváth József kifejtette: egyrészt az elmúlt évtizedekben a Nyugat-Európába érkezett, letelepedett és családot alapított bevándorlóknál megindult egy folyamat: míg az első generáció igyekezett beilleszkedni, munkát talált és hálás volt, addig a második generáció elégedetlen volt az életével, kiutat keresett magának. Erre tolódott rá az a bezúduló migránsáradat, ami 2015-ben elérte Európát, és a kettő felerősítette egymást – magyarázta a szakértő.

Kijelentette, ennek eredményeként megerősödött a szervezett bűnözés, megjelent a terrorizmus és az iszlám rohamos terjedni kezdett Nyugat-Európában.



Horváth József úgy vélte, a statisztikák alapján Svédország lehet az lesz az első olyan ország Európában, ahol többségbe kerülhetnek a muszlimok a keresztény őslakossággal szemben.

Hozzátette, Svédország déli területein az elzárt, no-go zónának is nevezett részek lassan összeérnek és elkezdenek terjeszkedni. A szakértő szerint látható az is, hogy Franciaországban, Párizsban már a belvárosok elfoglalása is megkezdődött, ami a gazdaságra és a turizmusra is kihatással lesz. A németországi helyzetről pedig azt mondta, hogy a jóléti állam és a szociális háló adta lehetőségeknek köszönhetően a nagy családok meg tudnak élni azokból a segélyekből, amelyeket az állam biztosít számukra.

Ez egy jelentős életszínvonalbeli előrelépést jelent azokhoz az országokhoz viszonyítva, ahonnan elindultak. Jelenleg azonban sem az oktatási hátterük sem a nyelvtudásuk nem megfelelő a bevándorló férfiaknak ahhoz, hogy munkába tudjanak állni.

A biztonságpolitikai szakértő arról is beszélt, hogy a következő évek kulcskérdése az lesz, hogyha Nyugat-Európa helyre akarja állítani azt a biztonsági helyzetet, ami 3-4 éve jellemző volt a kontinensre, hogy hova toloncolják vissza a migránsokat. Megjegyezte, lehetne egyfajta motivációs rendszert kialakítani két- vagy többoldalú megállapodásokkal, amellyel el lehetne érni azt, hogy az állampolgárokat visszafogadják, de ehhez le kellene zárni a határokat, mert jelenleg akiket kiutasítottak, más személyazonossággal jönnek vissza.