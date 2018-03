Simicskó: Ütőképes magyar haderőre van szükség

Közös gyakorlatot tartottak a visegrádi országok hadseregeinek különleges alakulatai Szolnokon, a helikopter bázison.

Simicskó István honvédelmi miniszter az M1 Ma Reggel című műsorában elmondta, a közép-európai régió biztonsága Európa jövőjének záloga. Hozzátette, két és fél évvel ezelőtt, amikor migránsok százezrei özönlöttek az országba, láthattunk, milyen fokozódó terrorveszély van a térségben, és a V4-ek illetve a közép-európai országok felismerték, hogy együttműködésre van szükség, amely a mai napig egyre erősebb.

„Mi Közép-Európában megtanultuk azt, hogy mit jelent, hogyha nincsen erőnk, hogyha nincsen erős, ütőképes hadseregünk, akkor bizony előbb-utóbb idegen elnyomás lesz a vége. Most pedig látjuk, milyen invázió éri Európát, tehát igenis a biztonság az egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezért dolgozni kell nap mint nap” – fejtette ki Simicskó István.



A honvédelmi miniszter arról is beszélt, hogy ezek az országok abban is szeretnének példát mutatni, hogy közös bevethető egységeket is érdemes létrehozni, és éppen tegnap tartottak egy közös hadgyakorlatot, a különleges műveleti erők mutatták meg a tudásukat túszszabadítás, terroristák elleni küzdelemben.

„Ha négyen összeállunk, ez az erő nyilván nemcsak hogy megnégyszereződik, hanem sokszorosan összetevődik, és ez ütőképesebbé teszi a védelmi rendszerünket is” – magyarázta a honvédelmi miniszter.

Hangsúlyozta, az ilyen gyakorlatok a fegyverbarátságot, a bizalmat, az összeszokottságot erősítik, és a műveletek hatékonyságát növelik.

Simicskó István a jövőbeli tervekről azt mondta, kell egy ütőképes magyar honvédség, amelynek a felépítése már megkezdődött, és az immár a történelmi fejlődés időszakába lépett. Konkretizálta: egy harmincezer fős állandó aktív állományt és egy húszezer fős tartalékos állományt szeretnének létrehozni. Hozzátette, az elmúlt egy évben mintegy 1600 fővel növelték a tartalékos állomány létszámát is, emellett fontosnak tartják, hogy egy kiszámítható életpályát és megbecsülést biztosítsanak Magyarországon a katonáknak.

Kiemelte, 2010-ben mindössze 17 tartalékos katonája volt az országnak. Úgy vélekedett: az előző kormányok felelőtlen hozzáállása miatt a biztonságot nem tartották fontosnak, megszűntették az általános hadkötelezettséget, és arra bazíroztak, hogy „majd a NATO megvéd minket”. Megjegyezte, ennek következtében azonban elfelejtették a Washingtoni szerződés 3. cikkelyét betartani, amelyben kötelezettséget vállalnak a tagországok azért, hogy fenntartják egyéni képességeiket és fejlesztik is ezeket.

„Mi ezt tesszük, betartjuk a Washingtoni szerződést, megbízható szövetségesek vagyunk, de a saját önbecsülésünk miatt is szükségünk van egy ütőképes magyar haderőre” – summázta az M1 Ma reggel című műsorában Simicskó István, honvédelmi miniszter.