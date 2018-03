A magyar állam támogatásával épül kulturális központ Sepsiszentgyörgyön

A magyar állam négymilliárd forintos támogatásával épül kulturális központ a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön – írta pénteki számában a Háromszék és a Krónika napilap Antal Árpád polgármester előző napi bejelentésére hivatkozva.

A három év alatt felépülő épületegyüttesbe a Tamási Áron Színház, a Bod Péter megyei könyvtár és az Erdélyi Művészeti Központ költözhet majd be. Antal Árpád elmondta: a művészeti komplexum a 21. századnak megfelelő körülményeket teremt a három intézmény számára, és a városkép szempontjából is jelentős változást hoz. Egy olyan területre építik ugyanis fel, ahol most a helyi tömegközlekedési vállalat garázsai állnak.

A polgármester hozzátette: a budapesti támogatás keretösszeg, pontos költségekkel egyelőre nem lehet számolni, mert a tervek nem készültek még el. A magyar kormány három év alatt folyósítja a támogatást, és az építkezés várhatóan jövő tavasszal kezdődhet el.