Török katonák újabb tucatjai ellen adtak ki elfogatóparancsot

A gyanú szerint az érintettek kapcsolatban állnak a 2016. július 15-ei puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal.

A török vezetés szerint a terrorszervezetnek nyilvánított hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a haderőbe is. A mostani gyanúsítottak jelenleg is aktív szolgálatot teljesítettek, és állítólag a gülenista mozgalmon belül katonatársaik „tanítómesterei” voltak. Közülük 47-en tiszti, 23-an pedig altiszti rangot viselnek. A csütörtöki elfogatóparancsot korábban őrizetbe vett katonák vallomásai alapján adták ki. A rendőrségi rajtaütések központja a közép-törökországi Konya tartomány, de a razzia további 37 tartományra kiterjed.

Török katonák az isztambuli Taksim téren 2016. július 15-én éjjel: a hadsereg bejelentette, hogy átvette a hatalmat, a török kormányfő szerint viszont csak kísérletet tettek a hatalomátvételre (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)

2016. július 15-ének éjszakáján a puccsisták elfoglalták Ankarában a katonai főparancsnokság és az állami média, a TRT épületét, Isztambulban pedig lezárták az első Boszporusz-hidat. A katonai felkelés résztvevői páncélosokkal vonultak ki a laktanyákból, majd vadászrepülőik és helikoptereik légicsapásokat mértek a parlamentre és az országos rendőr-főkapitányságra. Recep Tayyip Erdogan államfő az utcára szólította a lakosságot, amely végül megakadályozta az államcsínyt. Törökországban az elmúlt 20 hónap alatt több mint 159 ezer embert őrizetbe vettek, legalább 48 ezret – köztük katonákat – pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez.

A rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak a katonai puccskísérlet résztvevőit sújtják, hanem a mozgalom feltételezett tagjait és támogatóit is. A török védelmi minisztérium legutóbbi összesítése értelmében eddig – 150 tábornokot és 4630 tisztet beleértve – a haderő legkevesebb 8570 tagját menesztették állásából a gülenista hálózattal összefüggésben.