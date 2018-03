Nógrádi: Elege van a svéd társadalomnak

Magyarországra költözik egy svéd parlamenti képviselő az országban tapasztalható biztonsági gondok miatt. A politikus már korábban a stockholmi parlamentben is beszélt arról, hogy sokat tanulhatna Svédország a magyaroktól. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő nemrég tért haza Svédországból, és elmondta, mit tapasztalt az M1 Ma reggel című műsorában.

A biztonságpolitikai szakértő elmondta, szembeszökő, hogy Svédországban az életszínvonal lassan, de biztosan csökken, annyi migráns ment az országba ugyanis, hogy a svéd társadalom ezt már nem tudja feldolgozni.

Elmondta, hogy a svéd hivatalos álláspont alapján eddig három sikeres integráció történt az országban, így integrálták 1956 után a magyarokat, 1968 után a csehszlovákokat és a chilei puccs után az oda érkezett chileieket. Hozzátette, ezek a társadalmak integrálódni és dolgozni is akartak.

Arról is beszélt, hogy ezzel szemben a migránsok elmennek ugyan a nyelvtanfolyamokra, hogy naponta három órát svédül tanuljanak, de itt is szinte már állandósultak a botrányok, amiket egyébként nem is mernek jelenteni, mert ha valaki jelent, azzal bélyegzik meg, hogy rasszista. Arra is volt példa nemrégiben, hogy egy diák megkérdezte a tanárát, hogy miért kell svédül tanulnia, ha az ország pár év múlva úgyis arabul fog beszélni.



A szakértő rávilágított, hatalmas a különbség az országban élő társadalmak között. A harmadik világ társadalmában a férfiak rendszeresen verik a feleségüket, a nő elképesztően alárendelt, azonban erről sem lehet beszélni, mert politikailag nem korrekt. Továbbá problémát okoz az is, hogy a munkaerőpiacra nem akarnak bekerülni a migránsok – fejtette ki.

„A svéd társadalomnak én úgy érzem, hogy most kezd elege lenni. Fölemelték a nyugdíjkorhatárt 65-ről 67 évre, és csökkentették a nyugdíjakat” – magyarázta Nógrádi György.

Nógrádi György elmondta, ahogy svédekkel beszélgetett, többen is mondták neki, hogy el akarják hagyni az országot, mert úgy látják, hogy a csökkentett nyugdíjakkal nem lehet megélni. Megjegyezte, ha a svéd koronát átváltjuk forintra, akkor szép összeget lehet kapni, de ha utánanézünk annak, hogy mennyiért lehet lakást bérelni, és mennyiből lehet megélni az országban, akkor ezek „szörnyű költségek”.

Arról is beszélt, hogy a nagypolitikának fel kellene vállalni, hogy ezeket az embereket visszaküldi oda ahonnan jöttek, mert a migránsok döntő része gazdasági migráns. Nem politikai menekültek, hanem a jólét miatt jöttek Európába.

Soros Györgyről úgy vélekedett: a spekuláns alapvető célja, hogy az Egyesült Államok konkurenseit gyengítse. Hozzátette, lehet, hogy Soros Györgynek igaza van, meg kell menteni a migránsokat, de akkor vigye őket az Egyesült Államokba.

„Tehát ne Európába hozzon be nagy létszámú olyan embert, aki alkalmatlan a munkaerőpiacon és minden más egyébre is. Ha az Egyesült Államokba bevinné őket, Sorost bebörtönöznék. Tehát nincs ilyen: az Egyesült Államokban kőkemény ellenőrzés van. Tizennégyezer embert lőttek agyon amióta kerítés van az USA–mexikói határon” – fejtette ki a biztonságpolitikai szakértő.

Arról is beszélt, a probléma, hogy Soros György a milliárdjaival eléri, hogy bárhol felszólalhat, és kárt okozhat Európának. Megjegyezte, a nagyobb gond az, hogy a Soros-szervezetek Soros után is működni fognak, és nyilván ez a koncepció folytatódik tovább.