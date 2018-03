Élesedik a vita Oroszország és Nagy-Britannia között

Egyre élesebb a vita Nagy-Britannia és Oroszország között a Szkripal-ügy miatt. Theresa May tegnap a a londoni alsóház bizottsága előtt azt mondta, már 25 ország utasított ki orosz diplomatákat – derült ki az M1 délelőtti műsorából.

A Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya elleni március eleji angliai támadás miatt Nagy-Britannia volt az első, aki orosz diplomaták kiutasításáról döntött. Pontosan 23 diplomatát utasított ki, akik mind hírszerzéssel foglalkoztak –tájékoztatott az M1 tudósítója.



Oroszország is hasonlóképpen reagált, szintén orosz diplomaták kiutasítását rendelte el, azonban más szankciókat is tett: bezáratta a szentpétervári brit konzulátust és leállítatta a British Council nemzetközi kulturális és oktatási szervezetének működését, amely több mint 100 országban van jelen.

Arról is lehet olvasni, hogy az unióból történő kilépésről tartott népszavazásba is beavatkoztak az oroszok, azonban Theresa May legutóbbi alsóházi gyűlésén határozottan kijelentette, hogy a brit kormánynak ilyen orosz beavatkozásra való bizonyítéknak nincs birtokában.