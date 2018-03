A német társadalom érzékeli a migráció jelentette fenyegetést

Hatalmas ellentét van a német lakosság és a politikai elit között a migrációs politika tekintetében – mondta Pócza István, a Századvég vezető elemzője az M1 Ma este című műsorában. A hatóságok nincsenek könnyű helyzetben, hiszen két szempontrendszernek is meg kell felelniük.

A valóság elismerése és beismerése volt Angela Merkel német kancellár részéről, amikor először beszélt a no-go zónákról – mondta Pócza István, a Századvég vezető elemzője az M1 Ma este című műsorában. Hozzátette, hogy a német kormányfő azonban nagyon sok esetben még mindig tartja magát ahhoz a régi állásponthoz, amely Wilkommenskulturként vált ismertté az elmúlt időszakban. Ezen politika hatására Németország egyre inkább egy bevándorló országra kezd hasonlítani, illetve ez áll a no-go zónák létrejöttének hátterében is, véli a szakértő.

Emlékeztetett: a nem muszlim vallású német állampolgároknak nem célszerű ezekre a területekre bemerészkedniük, mert nem szívesen látják őket, és egy látogatás a no-go zónában akár atrocitásba is torkolhat. A németek már a hétköznapokban is érzékelik a terrorfenyegetettség és a bűnözés növekedését. Pócza István kitért arra is, hogy a Századvég Poject 28 nevű kutatási programjának eredményei szerint nem csak Németországban, hanem egész Európában érzik ezt a fajta fenyegetettséget.

A kutató elismerte, hogy a nyugat-európai hatóságok nehéz helyzetben vannak. Egyrészről azért, mert van egy elvárás feléjük, ami megkívánja a politikai korrektséget, hogy tompítsák a feszültségeket, és ne beszéljenek róla, ahogy fogalmazott: gyakorlatilag lökhárítóként kell elnyelniük a támadásokat. Másrészt ők sincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egyes városrészek nem az ő ellenőrzésük alatt vannak, mutatott rá Pócza István.

Emlékeztetett: 2015-ben még tagadták ezt, de újabban már kezdik beismerni, hogy ez egy valós probléma. Először kisvárosok, majd később nagyobbak is csatlakoztak ahhoz a politikai állásfoglaláshoz, hogy több migránst már nem tudnak befogadni.

Az elemző fontosnak tartotta leszögezni, hogy a németek többsége fenyegetettségként érzékeli, hogy az ország kultúrája veszélybe kerül. Jelenleg hatalmas ellentét van a lakosság és a politikai elit között a migrációs politika tekintetében, igyekezett Pócza István nyomatékosítani a német társadalomban feszülő ellentétek súlyosságát.