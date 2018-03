Kormányszóvivő: Soros szervezetei aktívak voltak a röszkei zavargás előkészítésében

A röszkei támadás is a Soros-hálózathoz kötődik – ezt mondja a kormány. Úgy vélik, a társtettesként elkövetett terrorcselekményért nem jogerősen elítélt zavargó Ahmed H. tetteinek mentegetése és az ehhez kapcsolódó nemzetközi kampány is arról tanúskodik, hogy a 2015-ös támadást is a Soros-szervezet hajtatta végre, amelynek semmi sem drága.