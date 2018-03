Jobbról és balról is támadják Macron migrációs politikáját

A konzervatív ellenzék továbbra is túl engedékenynek, míg a bevándorláspárti képviselők indokolatlanul szigorúnak tartják a francia elnök által képviselt irányvonalat a bevándorlás okozta kérdésekkel kapcsolatban.

Kijelenthető, hogy a trèbes-i túszejtő esetében kudarcot vallott az integráció – jelentette ki Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő az M1 Szemtől szembe című műsorában. Hozzátette ez nagyobb csoportok esetében is igaz, hiszen Franciaországban mintegy 12 ezer olyan szélsőséges van, akit potenciális terroristaként tartanak számon.

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő fontosnak tartotta leszögezni, hogy a terrorizmusnak nem feltétele, hogy az integráció sikeres vagy sem. Példaként hozta, hogy ha a Franciaországban élő 6 millió muzulmánból akár 5,95 milliót sikeresen is integrálnának, még mindig bőven elég az az 50 ezer fő ahhoz, hogy terrormerényletekkel frászban tartsa nemcsak hazáját, hanem egész Európát. A szakértő kiemelte, hogy összetett és bonyolult munka ezeknek az embereknek a megfigyelése. Mint fogalmazott: a terroristáknak elég, ha csak egyszer szerencséjük van, a rendőröknek mindig az kell, hogy legyen.

Soós Eszter Petronella elmondta, hogy habár a becslések szerint mintegy 6 millió muszlim él Franciaországban, de mivel nem vezetnek etnikai statisztikát, ezért biztosan nem lehet tudni a pontos számukat. Rámutatott, hogy a francia felfogás szerint az államnak az állampolgárokkal ápolt viszonyában, semmilyen etnikai, vallási, nyelvi csoport nem juthat előnyökhöz. A közigazgatási szerveknek már csak ezért nem is kell tudniuk a polgárok etnikai, vallási vagy akár nyelvi hovatartozását.

A „színvak állam” ezen érték szempontjából érthető, de ennek a megközelítésnek vannak hátrányai a szakértő szerint. Hangsúlyozta: szakpolitikát csak pontos adatokra lehet alakítani. Emmanuel Macron francia elnök új antiszemitizmus elleni akcióterve például igyekszik megvizsgálni az első, második, harmadik generációs állampolgárok viszonyulását ebben a kérdésben.

Gyarmati leszögezte, a muzulmán fundamentalisták ideológiailag antiszemiták. Az etnikai nyilvántartások kapcsán kiemelte, hogy ezek nem feltétlenül vezetnek diszkriminációhoz. Ugyanakkor hozzátette, hogy Magyarországon sem tudjuk, hogy milyen etnikumból hányan élnek az országban. Elvileg nem szabad elvetni azt, hogy tudjunk etnikumokat azonosítani, de körbe kell bástyázni olyan jogszabályi környezettel, hogy az információkat ne tudják kihasználni diszkriminációra – fogalmazott.

Macront különösebben nem mozdítják ki pozíciójából a trèbes-i támadással kapcsolatos reakciók – véli Soós Eszter Petronella. Jelenleg ugyanis nem a helyzet kezelése a kérdés, hanem az, hogy hogyan lehet kiszűrni a radikálisokat. A szakértő szerint a francia elnök egy pontosan meghatározott úton halad, szigorú migrációs politikával, amit a saját közösségén belül egyesek már túl szigorúnak tartanak. Az államfő által képviselt pozíció picit jobbra van a középtől.

Gyarmati fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy Franciaországban és máshol is a jobb- és baloldali megosztottság óriási hiba. Úgy látja Macron egyensúlyozni próbál a két tábor között. Akkor jó közvetítő az ember, ha mindkét fél utálja – jegyezte meg az elemző. Macron is ebben a helyzetben van, ez is mutatja, hogy igaza van – mondta Gyarmati.