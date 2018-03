Orbán: A szabadkai zsinagóga átadása különleges alkalom, de üzenet is

Orbán Viktor vajdasági kampánykörútja során hétfőn részt vett a felújított szabadkai zsinagóga átadóünnepségén is. A miniszterelnök azt mondta: ez alkalom nem csak egy különleges esemény, hanem üzenet is.

„A második világháború és az azt követő ateista diktatúra évei után erkölcsi kötelességünknek érezzük kiállni egy olyan Magyarország, egy olyan Európa mellett, ahol zsidók és keresztények félelem nélkül élhetnek és szabadon gyakorolhatják vallásukat” – jelentette ki a magyar miniszterelnök hétfőn Szabadkán, a felújított zsinagóga átadási ünnepségén.

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videó tanúsága szerint a zsinagógában arról is beszélt: a szabadkai zsinagóga átadása nem csak különleges esemény, hanem üzenet is: „azt üzenjük, hogy ez az a világ, ilyen az az Európa, amelyben mi élni akarunk, amelyet képviselünk, amelyért dolgozunk és amit meg is fogunk védeni”.