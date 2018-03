Listázzák a migránsok által elkövetett bűncselekményeket

Újabb német város, a Rajna melletti Speyer lakói is próbálnak összefogni, és közösen felhívni a figyelmet a bevándorlás veszélyeire. Azt mondják, alig-alig kerülnek be a német sajtóba a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények, pedig – ahogy fogalmaztak – vannak közöttük horrortörténetek is. Az is bántja őket, hogy a muszlimok és keresztények közötti vitában szerintük mindig a bevándorlóknak adnak igazat a hatóságok.