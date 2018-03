A német nők felemelték hangjukat a migránsok ellen

A 120 Decibel nevű kezdeményezés februárban jött létre. Ebben német nők szólalnak fel a bevándorlók által elkövetett szexuális zaklatások ellen. Az akcióban résztvevők korábban nem ismerték egymást. A mozgalom nevét arról a kézi riasztó eszközről kapta, amit egyre több nő kénytelen magával vinni, ha kilép az utcára.

Az M1-nek nyilatkozó nő tagja volt a csoport alapítóinak. Szülei Romániából költöztek Németországba, így ő már Németországban született, így maga is migrációs hátterű. Ennek ellenére az interjúban elmondta, hogy esténként már nem érezte magát biztonságban az utcán. Akkor történt egy tragédia: Kandelben leszúrtam egy fiatal lányt. Akkor döntötték el a többiekkel együtt, hogy tenni kell valamit, foglalkozni a témával és ki kell mondani, hogy ezeket az erőszakos cselekményeket a migránsok követik el.



A mozgalom még nagyon fiatal, de egyre többen csatlakoznak a szervezethez, amit a kiposztolt videókon keresztül érik el. A közmédiában nyilatkozó nő szerint olyan témákról beszélnek, amit a politika régóta elhallgat, amit a politikusok asztal alá söpörnek. A mozgalom a politikáról nyilvánít véleményt, azért harcolnak, hogy a kormányok gondolkodjanak el végre a döntéseik következményeiről, és értsék meg, hogy az ő bűnük, hogy olyan sok nő esett áldozatául a migránsoknak. Megnyitották a határokat és ellenőrzés nélkül engednek be embereket, és nem toloncolják ki a bűnözőket.

Fotó: M1

A 120 Decibel mozgalommal meg lehet törni a hallgatást – hangsúlyozta a nő a riportban. el lehet érni, hogy nyilvánosan beszéljenek a témáról és megmutatni az áldozatoknak, hogy meghallgatják őket, hogy nincsenek egyedül. Ha egy nőt szexuálisan zaklatnak, akkor először szégyenkezik miatta, nem mer beszélni róla, és saját magát hibáztatja. A mozgalom ezt akarja megakadályozni, mert a szexuális zaklatás nem a nők bűne. Mindenkinek joga van, hogy a saját hazánkban úgy öltözködjön, ahogy akar, és akkor menjen ki az utcára, amikor akar – szögezte le. Hozzátette, ezt a jogot senki nem veheti el.

Szerveztek megmozdulás Flensburgban is, ahol nemrég ismét egy migráns szúrt le egy lányt. Ezen kívül minden olyan helyre el akarnak jutni, ahol migránsok erőszakot alkalmaztak nőkkel szemben – mondta. A nyilatkozó nő elmondta, ilyesmi elő fog még fordulni, hiszen a határok – ahogy korábban is – nyitva vannak. Más országokból érkezhetnek ide bűnözők is, olyanok, akik a saját hazájukból a büntetés elől menekültek el – fűzte hozzá. Például az az afrikai férfi, aki gyilkosságot követett el, majd Németországba menekült. Nem is menekült, hanem egy bűnöző, aki megerőszakolt egy lányt.

A mozgalmat egyébként kiterjesztették időközben Franciaországra és Olaszországra is. Az interjúalany szerint az integráció csak akkor jöhet létre, ha egyértelműek a feltételek. De azok, akik Németországba jönnek, nem azért jönnek, mert integrálódni akarnak, hanem mert a kedvező szociális támogatások ide csalogatták őket – jelentette ki.

Úgy véli, arcátlanság a politika részéről, ahogy elhallgatja a migránsok által elkövetett erőszakos cselekedeteket.