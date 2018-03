Ukrán katonai mozgósítás: kiáll a kormány a magyarok mellett

Az ukrán hadsereg egy zászlóaljnyi, mintegy nyolcszáz–ezer katonát akar átvezényelni keletről a három NATO-tagállam közelében fekvő Beregszászra. Egy olyan városba, ahol a legnagyobb a kárpátaljai magyarság aránya. Ennél még nyugtalanítóbb az ukrán honvédelmi minisztérium indoklása, amely szerint a lépésre az Ukrajna területi integritása miatti fenyegetések miatt van szükség.

Ukrajna területi integritása az elmúlt években valóban megsérült, elvesztette Krímet és jelenleg Kelet-Ukrajnában sem tudja gyakorolni szuverenitását, mondta el az M1 Ma reggel című műsorában a külügyi bizottság elnöke. Németh Zsolt hozzátette, jelenleg háború zajlik Oroszország és Ukrajna között, ezzel párhuzamosan elkezdődött egy nemzetépítési folyamat, amelynek nagyon durva – a türelmetlenség – jelei tapasztalhatók minden nemzetiséggel szemben.

Németh Zsolt elmondta, Nyugat-Ukrajnában jelentős nemzetiségi csoportok vannak, így a románok, bolgárok, lengyelek és magyarok is. A politikus hozzátette, úgy látszik, hogy útjában vannak a nemzetiségek a nemzetépítési folyamatnak. Példának hozta a múlt szeptemberi oktatási törvényt, és szerinte ebbe az irányba mutat az alkotmánybíróság határozata is. Hozzátette, a napokban már arról is kaptak hírt, hogy napirenden van Ukrajnában az új állampolgársági törvény beterjesztése is.



A külügyi bizottság elnöke úgy látja, mintha egyre többen tekintenének Ukrajnában ellenségként a kárpátaljai magyarokra és a többi nemzetiségre. Hozzátette, ez azért sajnálatos, mert Magyarország mindig támogatta Ukrajnát a szuverenitásáért a területi integritásáért folytatott küzdelemben, és „úgy tudunk Ukrajnának segíteni, ha velünk baráti magatartást tart fönt”.

„Márpedig, ha nyugaton is megnyit egy frontot – és minden jel szerint az ukrán politikában jelen van ez a szándék –, akkor nem fogunk tudni segíteni nekik, hanem adott esetben újabb feszültséget generálnak a nyugati szomszédsággal” – részletezte.

Hozzátette, Ukrajnának ebben akadályt fog jelenteni Európa, mert az Európai Tanács Velencei Bizottsága kijelentette, hogy lehetővé kell tenni a kisebbségi jogok gyakorlását, nem vehetnek el kisebbségi jogot, és békén kell, hogy hagyják a magyar oktatási rendszert. Megjegyezte, Amerika vállalja, hogy ebben az ügyben közvetít a NATO-szövetségesek – így Magyarország – és Ukrajna között.

„Kiállunk egyértelműen a kárpátaljai magyarok mellett, és a nemzetközi támogatást is igénybe fogjuk venni azért, hogy jobb belátásra bírjuk Ukrajnát” – mondta Németh Zsolt.