A két évvel ezelőtti terrortámadások áldozataira emlékeznek Brüsszelben

Két évvel ezelőtt, 2016. március 22-én a reggeli órákban egymást követően három terrortámadás történt Brüsszelben. Öngyilkos merénylők a nemzetközi repülőtéren és a metróban is robbantottak. A merényletekben 32-en életüket vesztették, több százan pedig megsebesültek, köztük két magyar. A támadást az Iszlám Államnak ugyanaz a Belgiumban működő sejtje tervezte és hajtotta végre, amely a 2015. novemberi párizsi mészárlást is véghezvitte.

Két évvel ezelőtt egymást követően két öngyilkos merénylő robbantott a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren.



Összehangolt támadások voltak

Az első detonáció az 7:58-kor az utascsarnokban történt. A második merénylő épp a menekülési útvonalon, egy kávézónál robbantotta fel magát. A harmadik támadást pedig 9 óra 11 perckor az európai uniós negyed közelében lévő Maelbeek metróállomáson hajtották végre.

Az összehangolt merényleteket az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára. A három öngyilkos merénylő a dzsihadista csoport tagjai voltak és belga állampolgársággal rendelkeztek.

Az egész világot sokkoló terrorakciókban 32-en meghaltak és háromszáznegyvenen megsebesültek, köztük két magyar állampolgár is. Belgiumban a merényletek a kollektív emlékezet részévé váltak, szinte mindenki vissza tudja idézni, hogy mit csinált azon a bizonyos márciusi reggelen.

Megjelent Belgiumban az iszlamofóbia

A belga hatóságok januárban hármasról kettes fokozatúra csökkentették az országban a terrorkészültségi szintet. Közben a felmérésekből kiderült, hogy a támadások óta megjelent az iszlamofóbia az országban: sok muzulmánt utasítanak el álláskeresésnél. A belga társadalom fele úgy gondolja, hogy a bevándorlók gyermekei sosem lesznek igazi belgák, (a merényleteket másodgenerációs bevándorlók követték el), többségük szerint a muzulmánok rá akarják erőltetni az országra a saját életmódjukat és azért félnek a menekült áradattól, mert az iszlám hitűek érkeznek az országba.



Rengeteg intézkedés is történt Belgiumban az elmúlt években, hiszen kiderült a rendőrség sem állt a helyzet magaslatán. Több mint harminc intézkedést hoztak a biztonság javítására, például most már éjszaka is lehet házkutatást tartani, egyszerűbb a lehallgatási gyakorlat, terrorgyanúval 48 óráig lehet valakit őrizetben tartani, a börtönből kiengedett radikálisokra lábbilincset tesznek, nem lehet névtelen telefonos feltöltős kártyákat vásárolni, átalakították a repterek biztonsági rendszerét izraeli mintára, a metrókba pedig 2300 nagyfelbontású kamerát helyeztek el.

Molenbeekben pedig – ami a radikálisok egyik melegágya volt – 8600 lakást kutattak át és 22 ezer embert világítottak át, hetvenkettőt azóta is folyamatosan megfigyelne.

Franciaországot is érzékenyen érintették a brüsszeli merényletek

A franciákat talán a többieknél jobban megérintette a két évvel ezelőtti brüsszeli véres merénylet, hiszen alig egy évvel korábban a Charlie Hebdo és a Bataclan elleni terrortámadás még igencsak frissen élt az emlékezetükben.



Franciaországban 2015. november 13-án (a Bataclani támadást követően) éjszaka hirdette ki a rendkívüli állapotot Francois Hollande államfő, amelyet aztán hatszor hosszabbított meg a parlament. Két évvel később egy új terrorelhárítási csomag váltotta ezt fel, amellyel a rendőrség állandó jelleggel kapta meg azokat a hatásköröket, amelyek korábban csak a rendkívüli állapot idején álltak a rendelkezésükre. De továbbra is százezer rendőr és katona teljesít szolgálatot az utcákon.

A migráció rendkívüli nemzetbiztonsági kockázatot jelent

Szijjártó Péter az M1 aktuális csatornán emlékeztetett: Európában az elmúlt két és fél évben 27, migrációs hátterű emberek által elkövetett terrortámadás történt, amelyekben 330-an haltak meg. Hozzátette, hogy miközben csak a migránsok jogairól esik szó, az Európában élő emberek biztonságos élethez való jogáról pedig senki sem beszél.