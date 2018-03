Egyre több külföldön élő magyar vállalja a véleményét: Magyarországon biztonságban érzi magát

Több riportot is készített az M1 olyan külföldön – így Németországban, Svédországban – élő magyarokkal, akik a migrációs helyzet és az ahhoz köthető romló közbiztonság miatt a Magyarországra költözést fontolgatják. Egy német családapa is interjút adott nemrég a köztelevíziónak, aki családjával együtt hazánkban készül letelepedni, ugyanebből a megfontolásból. A témához kapcsolódó videóink közül már több is milliós nézőszámot vonzott: az egyiket a Facebook eltávolította közösségi oldalunkról.