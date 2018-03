Nem állítaná vissza az az ír-északír „kemény határt” Merkel

El kell kerülni, hogy a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) miatt állandó ellenőrzéssel járó „kemény határ” alakuljon ki Írország és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország között – jelentette ki Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben az ír kormányfővel folytatott megbeszélése után.

Leo Varadkarral tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Németország teljes mértékben támogatja a dublini vezetést az ír-északír határ igazgatásának ügyében. Az Ír-szigetet kettéosztó határ igazgatása „nagyon érzékeny és központi jelentőségű” kérdés – mondta. Az ír kormányfő köszönetet mondott a német kancellárnak, amiért tiszteletben tartja a kisebb EU-tagállamok érdekeit és támogatja őket. Egyben leszögezte, hogy nem lehet megállapodást kötni a Brexitről, amíg nem sikerül megegyezni valamennyi kérdésről, így az ír-északír határról is.

Angela Merkel német kancellár és Leo Varadkar ír miniszterelnök kezet fog a berlini kancellári hivatalban tartott sajtótájékoztatójuk végén 2018. március 20-án (Fotó: MTI/EPA/Felipe Trueba)

A „kemény határ” elkerülésére legalább két megoldás van. Az egyik az, ha nagyon szoros kereskedelmi kapcsolatok alakulnak ki az EU és a közösségből távozó britek között, a másik pedig az, ha a brit kilépésről szóló szerződésbe beiktatnak egy külön fejezetet, amely Írország és az Egyesült Királyság viszonyrendszerét szabályozza – mondta Leo Varadkar. Hozzátette, hogy London lehetségesnek tart egy vámunióhoz hasonló kapcsolatot Észak-Írország és Írország között. Ez nagyon sok gondot megoldana az ír-északír határ ügyében – mondta.

Az új viszonyrendszer kidolgozásáig Észak-Írországnak benn kell maradnia az EU-s vámunióban, akkor is, ha az Egyesült Királyság többi része már eltávozott a közösségből – hangsúlyozta az ír miniszterelnök. Észak-Írország és Írország határa lesz a brit EU-tagság megszűnése után az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyetlen szárazföldi határa. Ezen a határon jelenleg nincs ellenőrzés. A határ igazgatásának ügye az egyik fő vitapont London és az EU között, mert az Egyesült Királyság az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is ki akar lépni, az EU-ban maradó Írország viszont továbbra is tagja lesz e két fő integrációs szerveződésnek.