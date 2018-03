Nem érték el a kritikus tömeget a szlovákiai tüntetések

Nem csitulnak a kedélyek Szlovákiában. Bár a pozsonyi tüntetések elvileg elérték eredetileg kitűzött céljaikat, és Robert Fico a múlt héten csütörtökön hivatalosan is benyújtotta lemondását, a tiltakozó megmozdulások nem értek véget, és nagyon úgy tűnik, hogy a belpolitikai válság sem oldódik meg. Egyelőre annyi biztos, hogy a kormánykoalíció nyer egy kis időt. Andrej Kiska államfő az eddigi miniszterelnök-helyettest, Peter Pellegrinit bízta meg kormányalakítással.

Egyelőre nem érték el az előre hozott választások kiírásához szükséges kritikus tömeget a szlovákiai tüntetések – jelentette ki a Külügyi és Külgazdasági Intézet helyettes vezetője hétfőn, a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Ugrósdy Márton közölte: főként fiatalok, értelmiségiek, a politikailag aktív nagyvárosi lakosság követeli a választások kiírását. Ugyanakkor a Robert Fico volt miniszterelnök törzsszavazóinak számító idősebb vidékiek egyelőre nem kapcsolódtak be a mozgalomba.

Úgy tűnik, hogy a három kormánypárt – az Irány–Szociáldemokrácia (Smer–SD), a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Most-Híd – egyezségre jutott Fico lemondása után a kormányzás folytatásáról – mondta a szakértő.



A belpolitikai válság azután bontakozott ki Szlovákiában, hogy február végén – a rendőrség feltételezése szerint vélhetően munkájával összefüggésben – élettársával együtt meggyilkolták Ján Kuciak tényfeltáró újságírót. Azóta lemondott posztjáról a belügyminiszter és Robert Fico miniszterelnök is.

Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója az M1-en azt mondta, a régi Romániára emlékeztet a mostani Szlovákia, hiszen ott is alulról jövő kezdeményezésként korrupcióval vádoltak több kormánytagot, és többen is belebuktak. Romániában permanens válságról beszélhetünk, Szlovákia is eljuthat erre a pontra – fűzte hozzá, és kiemelte, kérdés, hogy az államfő akarja-e stabilizálni a belpolitikai helyzetet.

Fico megszilárdította a V4-ekkel való együttműködést annak ellenére, hogy Orbán Viktorral nincs egy politikai véleményen, ám kül- és belpolitikai hozzáállásában is hasonló álláspontot képviselt, mint a másik három állam – mondta a szakember.

Andrej Kiskának vannak Soros György irányába kapcsolatai, de a tüntetők szervezői között feltűnnek olyan civilnek mondott szervezetek, amelyek ugyanazt a narratívát viszik, mint a Soros-hálózat, és amit Romániában is sikerre vittek – mondta Boros Bánk Levente.