A magyar jogállamiságról vitáznak egy EP-bizottságban

Az Európai Parlament (EP) kulturális bizottsága hétfő délután vitázik arról a véleménytervezetről, amit a szakbizottság a magyar jogállamiságról készülő jelentéshez kíván fűzni. Az M1 brüsszeli tudósítója szerint nagy vita várható hétfőn, hiszen az EP-ben az ügy kezdettől fogva komoly indulatokat vált ki.

Emlékezetes, az EP tavaly májusban – a baloldali és liberális pártok kezdeményezésére – határozatot fogadott el arról, hogy készüljön jelentés az alapvető értékek érvényesüléséről Magyarországon. A jelentést egy zöldpárti képviselő, a holland Judith Sargentini készíti, és ennek része lesz a kulturális bizottság véleménye is.

Az M1 brüsszeli tudósítója arról tájékoztatott, hogy a tervezet három ponton fogalmaz meg aggodalmakat a magyar jogállamisággal kapcsolatban. Az első a felsőoktatási törvény, amely a brüsszeli álláspont szerint túlságosan korlátozó a Magyarországon működő külföldi egyetemekkel szemben. Ezt a Velencei Bizottság értékelésére alapozzák, amely szerint az új szabályozás túl szigorú tartalmilag, a határidőket illetően, és a jogkövetkezmények szempontjából is. A tudósító megjegyezte, ezek mellett elismerik, hogy a magyar hatóságok részben teljesítették az EP követeléseit, de ezt Brüsszelben nem tartják elegendőnek, és a jogszabály visszavonását követelik.

Továbbá aggasztónak találják a roma gyerekek iskolai szegregációját is – részletezte a tudósító –, valamint a médiaszabadság helyzetét, ami véleményük szerint jelentősen romlott. Ennek okát az állami beavatkozásban, illetve a fokozott állami ellenőrzésben látják. Külön kiemelik a Népszabadság ügyét, és aggodalmukat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy a 888.hu a közelmúltban feketelistát tett közzé azokról az újságírókról, akik Soros Györgyhöz köthetők.

A tudósító arról is beszélt, hogy más európai parlamenti szakbizottságok is készítenek véleményt a Sargentini-jelentéshez, így legközelebb, azaz jövő héten, a költségvetési ellenőrző bizottság is.



Ezzel kapcsolatosan kifejtette, a költségvetési ellenőrző bizottság az uniós források elköltésének átláthatóságát, valamint az elszámoltathatóságát hiányolják Magyarországon, és úgy vélik, hogy ez az európai alapszerződés kettes cikkébe ütközik. Azt is tudni lehet, hogy a bizottság szakvéleményében kiemeli, hogy Magyarország a Transparency International korrupcióérzékelési listáján 2008 óta 19 pontot rontott, illetve aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy Magyarországon mintegy 36 százalékot ér el az egyszereplős közbeszerzési eljárások aránya, és ezzel a bizottság véleménye alapján a második legrosszabb helyen áll az ország a tagállamokat tekintve.

A tudósító jelezte: ez várhatóan nem marad így a szövegben, mert ezek nem helyes információk. Elmondta, az Európai Bizottság adatai szerint a magyar adatnál e tekintetben rosszabb a cseh, a ciprusi, a horvát, a lengyel, a román és a szlovén is. Hozzátette, a költségvetési ellenőrző bizottság határozottan felszólítja az Európai Uniót, hogy indítsa el a hetes cikk szerinti eljárást Magyarország ellen.

A tudósító beszélt a jövőről is. A továbbiakban négy szakbizottság fogalmaz majd meg különvéleményt, az említett kettő mellett az alkotmányügyi bizottság és a nőjogi bizottság. A bizottságok a fentebbi aggályokat megvitatják, módosítanak, és szavaznak is. A végső, szavazás utáni szöveget csatolják majd ahhoz a jelentéshez, amit Judith Sargentini készít. A jelenlegi tervek szerint ezt április 12-én mutatják be, a bizottsági szavazás várhatóan júniusban, plenáris szavazás pedig szeptemberben lesz.