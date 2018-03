Napjaink egyik legellentmondásosabb személyisége, véres tetteiről híres, teljhatalmú vezető, akitől még az Egyesült Államok is tart. De kicsoda valójában Kim Dzsongun? Hogyan szilárdította meg a hatalmát?

Kim Dzsong Un napjaink egyik legellentmondásosabb személyisége, véres tetteiről híres, teljhatalmú vezető, akitől az Egyesült Államok is tart. Beleszületett a hatalomba, amelyet karizmatikus nagyapja Kim Ir Szen teremtett meg.

Az istenként tisztelt vezető a Koreai Népi Demokratikus Párt alapítója a második világháború végén lett a párt főtitkára. Az ország a dzsucse eszmét követi, amit az első államelnök hozott létre. Az ideológia fő elve szerint az ország csak saját magára támaszkodhat, a másoktól való függés teljes elutasítása mellett. A kommunista rendszert megalapító Kim Ir Szen 1994-es halála után Kim Dzsongilra ruházta át, megteremtve a világ első kommunista dinasztiáját.

Kim Dzsongil 2011-es halála után legfiatalabb fia, az akkor 26 éves Kim Dzsongun vette át a hatalmat, akit akkor még Észak-Koreában is kevesen ismertek. A róla elérhető fotók többsége még gyerekkorából származik, amikor egy svájci magániskolában tanult. Az akkori sajtóbeszámolók szerint apja halála után azonnal megkezdődött az ő kormányzása, a hatalomváltás zökkenőmentesen ment végbe.



Túl sokáig ment?

Első tettei ékesen bizonyították, hogy nem csupán elődjei útját járja, de kegyetlenségben még túl is tesz apján és nagyapján. Regnálásának első éveiben sokkal több embert végeztetett ki, mint apja, válogatott módszerekkel, köztük családtagok, és magas rangú katonákat.

A legtöbb figyelem a nukleáris fegyverkezésére és az Egyesült Államokkal való feszült viszonyára irányult. Tavaly minden korábbinál nagyobb lendületet vett az ország rakéta- és atomprogramja. Phenjan olyan interkontinentális ballisztikus rakétákat is tesztelt, amelyekkel állítása szerint már az Egyesült Államok egész területét elérhetné, és végrehajtottak kísérleti atomrobbantásokat is. Erre válaszul az ENSZ szigorított az eddigi kemény szankciókon, valamint az amerikai pénzügyminisztérium is újabb szigorításokat jelentette be.

2017 szeptemberében Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésén arról beszélt, hogy ha tovább folytatja a provokációt Phenjan, nem marad más választásuk, mint „teljesen elpusztítani” Észak-Koreát.

„Észak-Korea felelőtlen hozzáállása a nukleáris fegyverekhez és a ballisztikus rakétákhoz rengeteg ember életét fenyegeti szerte a világon. Meg kell védenünk a nemzeteink szuverenitását és jövőjét, és az ezeket fenyegető támadásokat vissza kell vernünk, Ukrajnától a Dél-kínai-tengerig” – mondta az amerikai elnök.

Kim Dzsongun erre úgy válaszolt, hogy Trump keservesen megbánja az ENSZ-ben mondottakat.

Az enyhülés

A tavalyi feszültség után hirtelen jött enyhülés. Kim Dzsongun újévi beszédében váratlanul nyitottnak mutatkozott a párbeszédre Dél-Koreával és a februári pjongcsangi téli olimpián három sportág öt versenyszámában összesen 22 észak-koreai sportoló vett részt a játékokon. E mellett magas rangú politikai tárgyalásokra is sor került.

A történelmi találkozón Kim Dzsongun húga mellett jelen volt Kim Jong Nam észak-koreai névleges államfő, illetve a delegáció más tagjai. Ezután 2007 után először dél-koreai tárgyalódelegáció érkezett Phenjanba. Bejelentették, hogy április végén megtartják a harmadik Korea-közi csúcstalálkozót. Észak-Korea jelezte, hogy nyitott a tárgyalásokra Washingtonnal a nukleáris leszereléséről.

Az amerikai elnök viszont jelezte, hogy továbbra is ragaszkodnak a szankciókhoz, ameddig nem lesz változás Phenjan politikában.

„Mindaddig fenntartjuk a szigorú szankciókat, ameddig a szavak tettekké nem válnak és nem látunk valódi lépéseket a nukleáris leszerelés irányba” – mondta az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója H.R. McMaster, miután az ENSZ Biztonsági Tanács országaival tárgyalt.

Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok között teljes egyetértés uralkodik Észak-Koreát illetően – közölte a téli olimpiáról az Egyesült Államokba tartó Mike Pence. Az amerikai alelnök hangsúlyozta: Washington szövetségesei elkötelezték magukat a phenjani rezsim diplomáciai és gazdasági elszigetelése mellett, amíg a kommunista állam fel nem adja nukleáris- és ballisztikusrakéta programját.

Az év politikai eseménye?

A dél-koreai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója egy hete jelentette be Washingtonban, hogy az amerikai elnök májusban találkozik az észak-koreai vezetővel. Kim Dzsongun pedig jelezte, hogy a lehető leggyorsabban szeretne találkozni az amerikai elnökkel és tárgyalási készségéről levelet küldött Donald Trumpnak, aki elfogadta a csúcstalálkozóra szóló meghívást.

Amennyiben létrejön a májusi csúcstalálkozója, az lehet az év legjobban várt politikai eseménye – hangzott el az M1 Világ című műsorában.