Soros embere a német külügyet használta volna hazánk elleni nyomásgyakorlásra

Cikket közölt a The Jerusalem Post arról, hogy miként próbálta rávenni egy Soros György által alapított NGO a német külügyminisztériumot arra, hogy fellépjen Magyarország ellen.

A The Jerusalem Post (JP) című angol nyelvű izraeli újság online kiadása szerint egy, a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány által létrehozott és támogatott európai civilszervezet a német külügyminisztériumnál próbált lobbizni a civilszervezetek működési feltételeit megszigorító magyarországi törvény ellen.

A Polgári Szabadságjogok Szövetsége Európáért (Civil Liberties for Europe) ügyvezető igazgatója, Balázs Dénes – aki hosszú időn keresztül vezette a Társaság a Szabadságjogokért (Tasz) jogvédő szervezetet, illetve sokáig Soros György Nyílt Társadalom Intézeténél dolgozott – egy hangfelvétel tanúsága szerint egy januári amszterdami találkozón arról beszélt egy általa támogatónak gondolt személynek, hogy csoportja miként próbálta befolyásolni a német kormányt a magyarral szemben a magyar–amerikai üzletember magyarországi tevékenysége érdekében – írta a JP.

A civil törvény szerint az egyesületek és az alapítványok kötelesek bejelenteni a bíróságon, ha a külföldről érkező támogatásaik éves összege eléri a 7,2 millió forintot, emellett kiadványaikon is fel kell tüntetniük, hogy külföldről támogatott szervezetnek minősülnek.

Soros adott egymillió dollárt és ígért még hármat, minden évre egyet

Dénes Balázs a hangfelvétel tanúsága szerint azt mondta, hogy a szervezet közvetve megpróbálja rávenni Berlint arra, hogy gyakoroljon „kemény gazdasági nyomást” Budapestre annak érdekében, hogy vonják vissza a külföldről támogatott civil szervezetek működését szabályozó törvényt – és hogy ezáltal legyen biztosított Soros további tevékenysége az országban.

Az igazgatót így idézte a portál: „Keményen dolgozunk. Ezen a héten találkozom egy agytröszt képviselőjével, akinek befolyása van a német kormányra és külügyminisztériumra, viszek nekik egy példányt a törvényből, frissen lefordítva magyarból, és elmagyarázom nekik, mit tehetnek ellene”. Később így fogalmazott: „Kaptunk egymillió dollárt a Nyílt Társadalom Alapítványtól (OSF). Miután a mi szervezetünk az OSF alvállalkozása, a projekt egy ideig az OSF-nél futott. Négy év után, amikor azt mondtuk, készek vagyunk, elindíthatjuk, Soros azt mondta nekem: tudj róla, hogy adunk még három milliót a következő három évre” – tette hozzá.

Valódi a hangfelvétel

A német befolyás lehetőségének érzékeltetésére a Magyarországon működő, jelentős tőkét invesztáló és sok embert foglalkoztató német vállalatokról is szólt, így a Mercedesről, az Audiról és a Boschról. „A német befektetők és a német cégek révén Németország befolyásos szereplő Magyarországon. A német külügyminisztériumnak vannak eszközei, ha el akar érni valamit” – mondta Dénes Balázs.

Az igazgató megerősítette a The Jerusalem Postnak, hogy a fent idézett hangfelvétel valódi. Megjegyezte: nem azt akarják elérni, hogy a német cégek hagyják el Magyarországot. és „mi nem is a törvényalkotást akarjuk befolyásolni, erre nincs eszközünk, de közvetlenül tárgyalunk döntéshozókkal és más emberekkel. Egy olyan nemzetközi szervezetnek, mint amilyet én is irányítok, képesnek kell lennie arra, hogy elmondja különböző kormányoknak: milyen politikát gyakorolhatnak más kormányok politikájával szemben. Ebben nem látok semmilyen problémát” – szögezte le.

Dénes arra kérdésre, hogy ezt a módszert törvényesnek tekinti-e, a lapnak azt válaszolta: egy olyan törvény esetében, amely szembe megy az EU alapértékeivel, ez egy lehetőség.

Nem titkolt cél az európai politika hatékony befolyásolása

A Polgári Szabadságjogok Szövetsége Európáért ügyvezető igazgatója az ATV-nek tavaly márciusban adott interjúban úgy fogalmazott, hogy az – akkor még alakulóban lévő – szervezetre szükség van, mert „fájó a hiánya” egy olyan európai szintű jogvédő szervezetnek, „amely az európai politikát hatékonyan tudná befolyásolni és a jogvédelemmel kapcsolatos kérdéseket hatékonyan tudná képviselni”.

Dénes az interjúban arról is beszélt, hogy „nehezen éli meg”, amikor a kormány nem azt nézi, hogy milyen elvek mentén tevékenykedik és hány embernek segít a szervezet, hanem ehelyett azzal foglalkozik, „hogy mégis milyen módon vannak ezek a szervezetek finanszírozva”. Dénes Balázs szerint „azt feltételezni, hogy azért, mert bármely szervezet bármely Soros-programból pénzt kap, azokat az érdekeket képviseli, nem pedig az alapítvány és az ügyvivői által meghatározott irányokat, az teljes mértékben abszurd”.