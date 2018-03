Brüsszel: Sikeres lezárásához közeledik az uniós áthelyezési program

Sikeres lezárásához közeledik az Európába érkezett menedékkérők elosztására szolgáló uniós program, a több tagország által is bírált kvótamechanizmus keretében csaknem 34 ezer embert áthelyeztek Görögországból és Olaszországból, ami a jogosultak több mint 96 százalékát jelenti - írta szerdán közzétett jelentésében az Európai Bizottság.

A brüsszeli testület kiemelte: az áthelyezésekben „szinte valamennyi tagállam aktívan közreműködött”. Mint írták, Görögországban jelenleg még 149, Olaszországban pedig 933 kérelmező várja az áthelyezést, amelynek előkészítése folyamatban van.

Az értékelés szerint sikeresen zárult a nemzetközi védelemre szoruló személyek harmadik (EU-n kívüli) országokból történő áttelepítését célzó, 2015 júliusában elfogadott uniós program is, amelynek keretében összesen 19 432 veszélyeztetett személyt hoztak Európába a korábban elfogadott mintegy 20 ezerből.

Közölték emellett, hogy tizenkilenc uniós tagállam eddig körülbelül 40 ezer újabb menekült befogadására tett felajánlást az Európai Bizottság által szeptemberben javasolt 50 ezres önkéntes áttelepítési kvóta keretében, de remélhetőleg további vállalások érkeznek majd be a fennmaradó helyek kitöltésére.

Az európai uniós műveletek keretében az elmúlt két évben több mint 285 ezer ember mentettek ki a Földközi-tengeren, de tavaly kétezer olyan embert is biztonságba helyeztek, akiket az embercsempészek a sivatagban hagytak magukra - derült ki a jelentésből. A testület arról is beszámolt, hogy a kitoloncolások tekintetében jelentősen javult az együttműködés a származási országokkal. Az EU tavaly nyár óta három ilyen állammal is megállapodást kötött, több másikkal pedig folynak a tárgyalások.

A friss adatok szerint jelentősen csökkent az illegálisan Európába érkező bevándorlók száma, de a helyzet még instabil, ezért további erőfeszítésekre van szükség a tagállamok és az EU részéről is, egyebek mellett növelni kell a pénzügyi erőforrásokat – hangsúlyozták. A hivatalos statisztikák szerint tavaly 205 ezer illegális határátlépés történt és 685 ezer menekültügyi kérelmet nyújtottak be az Európai Unióban.

Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő kedden arról tájékoztatott, hogy az év első két hónapjában nagyjából 16 ezer, eredetileg Európába tartó migránst szállítottak haza származási országaikba Líbiából, annyit, mint tavaly egész évben. Közlése szerint még 4-5 ezren vannak a líbiai táborokban, azonban pár hónapon belül az ő visszatérítésükre is sor fog kerülni.