Amerika-szerte tüntetnek a diákok a fegyveres erőszak ellen

Országszerte tüntetéseket kezdtek a diákok szerdán az Egyesült Államokban a fegyveres erőszak ellen. A megmozdulásokat a floridai Parkland iskolájában elkövetett és 17 halálos áldozatot követelő iskolai lövöldözés egy hónapos évfordulóján tartják.

Minnesotától Hawaiig több mint 3000 helyen szerveztek tüntetést, amelyet erőszak elleni sétának neveztek el. Az országos megmozdulást az az ifjúsági csoport szervezte, amely tavaly a szexuális zaklatások elleni tiltakozásként a Nők Menetét rendezte meg Washington DC-ben, a szövetségi fővárosban.

A demonstrációk mindenütt helyi idő szerint délelőtt tíz órakor kezdődtek, s elsőként az Egyesült Államok keleti partvidékén. Az oktatási intézményekben a 17 halálos áldozat emlékére 17 percig felfüggesztették az oktatást, sok helyütt a tanárok és a szülők is együtt tüntetnek a diákokkal.

A Fehér Ház előtt is tüntetnek

Diákok tüntettek a Fehér Ház előtt is, azt skandálva: „változást akarunk!”. A tüntetők a Fehér Ház elől a kongresszus épülete felé vonultak, fellépést követelve az Országos Fegyver Szövetség (NRA) ellen.

A floridai Parklandban – amelynek iskolájában egy hónappal ezelőtt a 19 éves Nikolas Cruz 17 embert, köztük 14 diákot lőtt agyon – szinte az egész város tüntet. Vermont államban a sűrű hóesés ellenére is az utcára vonultak a fiatalok, Kentucky legnagyobb városában, Louisville-ben csendes demonstrációt kezdtek, a déli Atlantában a diákok plakátokon követelték a kongresszustól, hogy cselekedjen a fegyvervásárlás, illetve a fegyverhasználat visszaszorítása érdekében.

New York Manhattan negyedében „az imádkozás már nem elég” táblákkal vonultak a fiatalok, a New Jerseyben lévő Hobokenben a diákok azt énekelték: „én fegyvermentes övezet vagyok”. New Yorkban egyébként a városi tanfelügyelőség csak úgy engedte tüntetni a fiatalokat, ha volt nálunk erre írásos engedély a szüleiktől.

Megkezdődött a meghallgatás az iskolai lövöldözés ügyében

Közben a kongresszusban a szenátus igazságügyi bizottságában délelőtt megkezdődött a meghallgatás a parklandi iskolában elkövetett ámokfutás ügyében. A törvényhozók azt szeretnék feltárni, hogyan fordulhatott elő, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nem tette meg a szükséges lépéseket, amikor korábban több jelzést is kapott arról, mire készülhet az elkövető. Emellett megvitatják az iskolák biztonságának megteremtését, és várhatóan a fegyverhasználat korlátozásának törvényi szabályozását is.

A Fehér Ház a hét elején nyilvánosságra hozta tervezetét az iskolai lövöldözések megakadályozására. A tervezet azonban nem tartalmazza Donald Trump elnök korábban többször is hangoztatott álláspontját, miszerint emelni kellene a fegyvervásárláshoz kötelezően előírt korhatárt.

Floridában tart az elkövető, Nikolas Cruz pere. Cruz ellen, aki korábban a parklandi iskola hallgatója volt, 17 rendbeli, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság miatt emeltek vádat. A vád képviselői kedden este bejelentették: halálbüntetés kiszabását javasolják majd.