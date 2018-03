Bevándorlók randalíroztak Bécsben

Kedd este ismét bevándorlók randalíroztak az osztrák fővárosban. Hat-nyolc afgán előbb egymással verekedett egy forgalmas csomópontnál, majd a kiérkező rendőrökre támadtak. Három bevándorlót őrizetbe vettek. Miközben hazánkban még mindig azt bizonygatják néhányan, hogy nem romlott a biztonság Bécsben. Az osztrák alkancellár és a belügyminiszter elismerte, hogy elfogadhatatlanul sok az erőszakos bűncselekmény, ami a tömeges, ellenőrizetlen bevándorlás következménye – közölte az M1 Híradója.

A bécsi Praterstern környékén állandósult a szirénazaj. Az M1 Híradóhoz eljutott amatőr felvételeken az látszik, hogy kiemelt a rendőri jelenlét a környéken, kedden este 6-8 rendőrautó is állt egyszerre az állomás előtt. Szemtanúk szerint időnként civil kocsikban is érkeznek rendőrök, egy kamerás autó pedig a környéket pásztázta este kilenc körül. A rendőrök mellett biztonsági emberek, illetve piros ruhás elsősegélynyújtók is járőröztek, mintha előre tudták volna, hogy történni fog valami.

Nem is kellett sokáig várni erre, hiszen többen összeverekedtek a pályaudvaron sétáló fiatalok közül. Az sem zavarta őket, hogy a környéken sok a rendőr és a biztonsági ember.

Miután a rendőrök intézkedtek a garázda csoporttal szemben, az egyik fiatal férfi hátrabilincselt kézzel is üvöltözött a rendőrökkel, egy másik verekedőt pedig négy rendőr vitt el a helyszínről.

Harald Sörös, a bécsi rendőrség szóvivője a közmédiának megerősítette: kedd este három afgán férfit vettek őrizetbe. Az akcióban pedig legalább huszonöt rendőr vett részt. A szóvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy az ötven-hatvan fős csoportból öten is ellenségesen és agresszívan viselkedtek a hatóság embereivel.

A kiemelt készültséget az egy hete történt késes ámokfutások után rendelte el az osztrák belügyminiszter. Akkor szintén egy afgán férfi előbb egy vaktában kiválasztott, háromfős családot késelt meg, majd a szintén afgán drogdílerét is – tettét mindössze annyival indokolta, hogy rossz hangulatban volt. A férfi 2015-ben érkezett Ausztriába, és bár már korábban is volt dolga a hatóságokkal, egészen mostanáig nem merült fel a kitoloncolása.

Szombat este egy algériai férfit késeltek meg az osztrák fővárosban, valószínűleg valamilyen droggal kapcsolat vita hevében.

Vasárnap egy egyiptomi felmenőkkel rendelkező férfi próbálta megkéselni az iráni nagykövetséget védő osztrák katonát – a támadót le kellett lőni.

Kedden az ideiglenes parlamenti épületet védő őrre támadt egy afgán férfi – őt paprikaspray-vel meg tudták fékezni.

Herbert Kickl osztrák belügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: azoknak a menedékkérőknek, akik erőszakos bűncselekményeket követnek el, azonnal meg kell szakítani menekültügyi eljárását, és ki kell toloncolni az országból. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kiutasításokat folyamatosan akadályozzák azok a civil szervezetek, amelyek a migráció szervezésén dolgoznak Ausztriában.