A szlovák kormányfőcsere lehetőségéről is szó esett

A szlovák belpolitikai válság tovább gyűrűzik.

A Robert Fico vezette Irány – Szociáldemokrácia vezetése és a másik két koalíciós párt – az Andrej Danko vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és Bugár Béla szlovák-magyar vegyes pártja, a Most-Híd – azután kezdett újabb egyeztetési sorozatba a kormánykoalíció jövőjéről, hogy Bugár Béla hétfőn a párt vezetésének határozatára hivatkozva bejelentette: tárgyalni akarnak koalíciós partnereikkel az előrehozott választások lehetőségéről, és amennyiben ezek a tárgyalások nem járnak sikerrel, kilépnek a kormányzó hármasból.

Robert Fico szlovák miniszterelnök (MTI/EPA/Jakub Gavlak)

A koalíciós partnerek keddi egyeztetéseiről a résztvevők nem adtak érdemi tájékoztatást, ám az ott felmerült lehetőségek kapcsán számos találgatás látott napvilágot az ügyet elsődleges témaként kezelő, de láthatóan információhiánnyal küszködő szlovákiai sajtóban.

A spekulációk egyike az volt, hogy a kormánykoalíción belül kialakult helyzetre a kormány olyan széleskörű átalakítása lehetne a megoldás, amely magában foglalná a miniszterelnök személyének cseréjét is. Az ilyen irányú találgatásoknak kedden további táptalajt adott, hogy Andrej Danko újságírói érdeklődésre válaszolva nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az egyeztetésen elhangzott volna utalás egy ilyen lehetőségre.

Azt, hogy a koalíciós egyeztetések során a kormányfő cseréjének lehetőségéről is „szó esett” először Miroslav Cíz erősítette meg. A frakcióvezető-helyettes a szlovák hírügynökségnek azt mondta: a Most-Híd határozatát úgy értelmezik, hogy az két lehetőséget ad, vagy az előrehozott választásokét vagy a kormány széleskörű átalakításának lehetőségét.

Beszéltek az előrehozott választásokról is, amit „komoly témának” tartanak – ismerte el Cíz, hozzátéve: a több mint tíz órán át tartó egyeztetések során „szó esett” a miniszterelnök személyének cseréjéről is, ám ezek a „nézetek gyakran változnak”. A lehetőséggel, meg nem erősített saját információkra hivatkozva, szerdán több pozsonyi lap is foglalkozott.