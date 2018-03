Szövetséget köthetnek a török pártok

Választási szövetségek megkötését lehetővé tevő törvényt fogadott el kedden a török parlament, s az ellenzék attól tart, hogy a jogszabály választási csalásokra ad lehetőséget, nem lehet majd igazságosan lebonyolítani a jövő évi választásokat.

A jogszabály elfogadásához nem férhetett kétség, tekintettel arra, hogy a Recep Tayyip Erdogan államfő vezette Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) és az ellenzéki nacionalista Nemzeti Cselekvés Pártja (MHP) is támogatta. Miután Aysenur Bahcekapili parlamenti alelnök ismertette a szavazás eredményét, verekedés tört ki a nacionalista törvényhozók és az ellenzék fő erejéhez tartozó képviselők között. Több honatya használta az öklét, a képviselők egymást lökdösték és kergették a parlament üléstermében.

Recep Tayyip Erdogan, török államfő (Fotó: EPA/TURKISH PRESIDENT OFFICE)

A parlament Twitter-oldalán megjelent közlemény szerint a 26 pontból álló törvény értelmében a pártoknak a szavazatok legalább tíz százalékát kell összegyűjteniük, hogy bejussanak a parlamentbe. A választási szövetségek szavazatai a bennük részt vevő pártok szavazataiból adódnak össze, így választási szövetségben olyan párt is bejuthat a parlamentbe, amely önállóan nem gyűjtötte össze az ehhez szükséges voksok számát.

A brit hírügynökség kiemeli, hogy az elfogadott jogszabály megnyitja az utat az előtt, hogy az AKP szövetségre lépjen a nacionalista ellenzékkel. A minap a Hürriyet című napilap politikai elemzője annak a véleményének adott hangot, hogy az AKP és az MHP szövetségére azért van szükség, hogy szavatolni lehessen Erdogan számára a győzelmet már az elnökválasztási első fordulójában, illetve az AKP túlélését és pozícióinak megőrzését a parlamentben az MHP segítségével. A törvény miatt ráadásul kiszorulhat a parlamentből a kurdbarát Népi Demokratikus Párt (HDP), a legnagyobb ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) pedig arra kényszerülhet, hogy kisebb pártokkal lépjen szövetségre.

A szavazatok pecsét nélkül is érvényesek lesznek

A kormány bírálóit az is aggasztja, hogy a törvény lehetővé teszi a központi választási bizottság számára a választókörzetek összevonását, illetve a szavazóurnák átszállítását az egyik körzetből a másikba. A HDP felhívta a figyelmet arra, hogy ez lehetővé teszi például a szavazóurnák átszállítását olyan körzetekbe, ahol a kormánypártok támogatottsága nagyobb. Az új törvény szerint a szavazatok a helyi szavazóbizottságok pecsétje nélkül is érvényesek lesznek, vagyis a jogszabály gyakorlatilag hivatalossá teszi a tavalyi népszavazás idején hozott döntést, amely nagy felháborodást keltett az ellenzékiek körében, és kiváltotta a választásokon részt vevő megfigyelők aggodalmát is.

Az új törvény szerint a biztonsági erők emberei beléphetnek majd a szavazóhelyiségekbe, amennyiben egy szavazópolgár erre kéri őket. A kormány azt mondja, erre azért van szükség, hogy a betiltott Kurd Munkáspárt (PKK) emberei ne félemlíthessék meg a szavazókat a jobbára kurdok laktak Délkelet-Törökországban. Az ellenzéki képviselők, köztük a CHP képviselői ugyanakkor attól tartanak, hogy a biztonsági erők jelenléte a szavazóhelyiségekben ártani fog a szavazatösszesítés átláthatóságának.