A svéd migrációs politikát és migránsbűnözést is filmre vitte egy népszerű skandináv krimi

A skandináv országok egyre súlyosbodó, migrációval és genderkérdéssel kapcsolatos társadalmi problémáira világít rá egy rövid helyzetkomédia, amelyet dán-svéd tévések készítettek a Híd című sorozatban.

A Híd című sorozat egyik jelenete groteszk módon igyekeznek rávilágítani Dánia és Svédország között feszülő, társadalmat érintő problémákra, így a migrációs helyzetre és a gendersemlegességre is.

A sorozat alaptémája, hogy egy svéd nő és dán férfipartnere összeesküvéseket és gyilkosságokat derítenek fel. Az „alkotók” egy helyszínelős jelenetet ruháztak fel aktuális problémákkal.

A jelenetben kisebb vita alakul ki a svéd és a dán fél között arról, hogy kimondható-e az elkövetővel kapcsolatban, hogy férfi, illetve a haj- és a bőrszíne, a származása, valamint hogy a földön heverő holttestre valóban kimondható-e, hogy nő – noha szemmel láthatóan az. A konfliktusban a dán férfi felháborodását fejezi ki a svédek migránsokhoz való hozzáállásával kapcsolatban, fölemlítve a hozzájuk köthető bűnözést is.

A videóban feldolgozott problémák egyik alapja a svéd kormánynak az az évekkel ezelőtti döntése, mely szerint egy reform keretében megtiltotta a nemi szerepek gyerekekre való „erőltetését”, így jöttek létre a nemsemleges óvodák és oktatási központok. A svéd kormány azóta azt is fontolóra vette, hogy hivatalosan is bevezetné a harmadik, azaz az „egyéb” elnevezést viselő nemet. (Az Angela Merkel-vezette Németországban tavaly döntöttek is arról, hogy bevezetik a harmadik nem anyakönyveztetését.)

A svédországi migrációs- és közbiztonsági helyzettel egyre többször foglalkozik a nyugat-európai és az amerikai sajtó is. A New York Times azt írta: a svéd városokban folyamatosan nő a bűnözés, mégsem tesznek ellene semmit, a cikk szerzője szerint a svédek „homokba dugják a fejüket”. Az egyik angol lap összesítése szerint 2017-ben 300 lövöldözéshez riasztották a rendőrséget, ezekben több mint negyvenen haltak meg, és legalább százan megsebesültek. Az elkövetőek háromnegyede bevándorló volt – hangzott el néhány napja az M1 Híradóban.

A hírműsorban azt is elmondták: az egyik legismertebb zürichi lap szerint kudarcba fullad Svédország integrációs álma. Az idézett cikk szerint a svéd nagyvárosokban annyit romlott a közbiztonság, hogy a stockholmi vezetés már kénytelen szembenézni a bevándorlás okozta problémákkal.