Vegyi fegyvereket is használhattak a kelet-gútai harcokban

A szíriai hadsereg és a velük szövetséges síita erők teljesen körülzárták a Damaszkusz melletti Kelet-Gúta térség legnagyobb városát – közölte vasárnap a kormányerőknek támogatást nyújtó Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet médiája.

Dúma teljes körülzárásáról a kormányerőknek támogatást nyújtó Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet médiája számolt be. A híradás szerint a Miszrábából Mudejra felé előrenyomuló kormányerők elérték a Haraszta felől támadó egységeiket, körbezárva ezzel Dúmát.

A két nagyvárost, Dúmát és Harasztát elvágták a lázadók kezén lévő területektől a Damaszkusz tőszomszédságában fekvő száz négyzetméteres enklávéban, amely az utolsó, még lázadók kezén lévő terület Szíriában.

A szíriai kormányhadsereg katonái előrenyomultak a lázadók ellen vívott harcban a Damaszkusz közelében elterülő, az ellenzék uralta és a kormányerők ostromzára alá vont Kelet-Gúta térségben (MTI/AP/SANA)

A tűzszünet ellenére folytatódik az ostrom

A szíriai kormány február közepén indította meg légi offenzíváját a felkelők fellegvárának számító, 2013 óta ostromolt Kelet-Gúta ellen. Az Oroszország támogatását élvező damaszkuszi rezsim alig két hete szárazföldi műveleteket is kezdett a szíriai főváros közelében található, mintegy 400 ezer lakosú térségben.

Azóta a lázadók felügyelete alatt álló mintegy 100 négyzetkilométeres terület több mint felét sikerült visszafoglalnia. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa február 24-én határozatot fogadott el, amelyben 30 napos tűzszünet haladéktalan kihirdetését követelte Szíriában, különös tekintettel Kelet-Gútára. A rendelkezésnek nem lett foganatja.

Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője szerint úgy tűnik, hogy február óta egy felfokozott támadás indult az enklávé ellen. „Nem ez az egyetlen terület, ahol az ellenzék jelen van, például Idleb tartományban sokkal radikálisabbak az ellenzéki csoportok, azonban stratégiailag Kelet-Gúta a legfontosabb” – nyilatkozta a szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

A civil lakosságot is támadják

Szalai Máté elmondta: kétségtelen, hogy naponta jönnek a vegyi fegyveres támadásokról szóló hírek. „Biztosan nem jelenthető ki, azonban egyre több az olyan nyilatkozat, amelyek arról szólnak, hogy a rezsim erői vegyi fegyvert vetettek be a harcok során” – vélekedett a szakértő.

Szalai Máté szerint a vegyi fegyver használata beleillik a szíriai hadsereg taktikai megfontolásaiba. „A 2016-os aleppói csatánál is láthattuk azt, hogy ha a kormány vissza akar foglalni egy ellenzéki területet, akkor nem csak a milíciákat, hanem a civil lakosságot is támadja” – mondta.

A Szíriai Vörös Félhold segélyszállítmányát szállító teherautók a Damaszkusz közelében elterülő Dúmában (MTI/EPA/Mohammed Badra)

A damaszkuszi-moszkvai fegyverbarátságot Irán is támogatja, emellett rengeteg kisebb-nagyobb szíriai, iraki milícia is benne van a szövetségben – mondta Szalai Máté. Hozzátette: olyat is lehetett hallani, hogy az Iránban lévő afganisztáni menekültekből szerveztek milíciákat, amelyek most harcolnak Szíriában, a rezsim mellett, éppen ezért egy sokszínű koalícióról beszélhetünk.

„Erre azért is fontos felhívni a figyelmet, mert az elmúlt években a szíriai rezsim által megszerzett területi növekmények sokszor nem a hadseregnek, hanem az említett milíciáknak volt köszönhető” – vélekedett a szakértő.

Szalai Máté emlékeztetett: hétvégén Kelet-Gútát gyakorlatilag három részre robbantották szét, amelyeket elszeparáltak egymástól.

A Törökország által támogatott Szabad Szíriai Hadsereg lázadócsoportja visszafoglalta az Afrínban fekvő falut, Kafr-Dzsanát a kurdoktól (MTI/EPA/Aref Tammaui)

Hónapokig is eltarthatnak az Afrín körüli harcok

A szakértő a Szíria északnyugati részén található Afrínról is beszélt, a szíriai kurdok által létrehozott kantont szeretné Törökország elfoglalni.

Szalai Máté emlékeztetett: a szíriai kurdok együttműködnek a Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK), amely Törökországban is merényleteket hajtott végre. A katonai beavatkozás januárban indult, és bár sokan kritizálták a török hadsereget, mostanra úgy tűnik, hogy bekerítették Afrín városát.

Szalai Máté szerint a harcok akár még hónapokig is elhúzódhatnak, a török hadsereg teljesítményével kapcsolatban továbbra is vannak kérdőjelek.