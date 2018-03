Migráció: újabb Svédországban élő magyar szólalt meg

Egyre több Svédországban élő magyar meséli el vagy írja meg az M1-nek, hogy milyen hatása van a bevándorlásnak a nagyvárosokban. Mindannyian megerősítik annak a nőnek a tapasztalatait, aki a napokban először mert erről beszélni az M1-en. Többen, a kint élő magyarok közül kérték, hogy maradjon titokban a nevük, mert – azt mondták – aki megszólal, azt rasszistának nevezik, és azonnal megpróbálják hitelteleníteni a véleményüket a sajtó egy részében. Közben már az angol és német nyelvű lapokban is megjelentek olyan vélemények, hogy megbukott Svédországban a bevándorlók integrációja.

„A metrón nem tudsz nappal utazni Stockholmban, ott, ahol éltem, mert szexuálisan molesztálják az embert, és sehol nem kapsz segítséget. A rendőrség nem jön ki” – nyilatkozta az M1-nek egy Stockholmban született magyar származású nő. Szerinte a legnagyobb baj, hogy a rendőrséget hiába hívják ki, nem segít. Egyrészt mert már nincs elég rendőr, másrészt vannak olyan városrészek, ahova már ők sem mernek kimenni. Azt mesélte: volt például olyan eset, amikor egy csapat fiatal bevándorlóhoz hívták a rendőröket, hiába.

Az interjú múlt hét pénteken került adásba, azóta több Svédországban élő magyar jelentkezett a Híradónál. Mindannyian azt mondták, hogy már nem érzik magukat biztonságban a rengeteg bevándorló miatt. A 40 éven át Svédországban élő nő szerint a másik nagy probléma, hogy a stockholmi kormány megpróbálja eltusolni ezeket az eseteket.

Egy Svédországban élő férfi a Híradóhoz eljuttatott levelében ugyanerről számolt be. Azt írta: már a metró sem számít biztonságosnak. Régebben például a metrókocsik vége a részegeknek volt fenntartva. Most már mindenki oda szeretne ülni, mert úgy a hátuk és a fejük is védve van. Mások a metróajtónak támaszkodva védik a testüket. Az iskolákban pedig sok gyereket kirabolnak. Legtöbbször a mobiljukat veszik el, mert abból könnyen szereznek pénzt. Az iskolákban ráadásul késelések is vannak, volt, aminek halálos áldozata is volt.

Közben a nyugat-európai sőt, már az amerikai sajtó is egyre többször foglalkozik a svédországi helyzettel. A New York Times például azt írta: a svéd városokban folyamatosan nő a bűnözés, mégsem tesznek ellene semmit. A cikk szerzője szerint a svédek homokba dugják a fejüket.

Az egyik angol lap összesítése szerint 2017-ben összesen 300 lövöldözéshez riasztották a rendőrséget, ezekben több mint 40 en haltak meg, és legalább 100-an megsebesültek. Az elkövetőek háromnegyede bevándorló volt.

Kudarcba fullad Svédország integrációs álma – erről pedig az egyik legismertebb zürichi lap írt. A Neue Zürcher Zeitung cikke szerint a svéd nagyvárosokban annyira megromlott a közbiztonság, hogy a stockholmi vezetés most már kénytelen szembenézni a bevándorlás okozta problémákkal. Megjegyzik: a svéd demokraták például már azt forszírozzák, hogy a hadsereget kellene bevetni a rendőrök mellé.

Címlapképünk illusztráció. MTI/EPA-fotó