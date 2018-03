A rendezett és jól irányított migráció pozitív jelenség – mondta Eugenio Ambrosi

Eugenio Ambrosi 1991 óta dolgozik a Nemzetközi Migrációs Szervezetnél, az IOM európai uniós részlegének igazgatója. Munkájának fő célkitűzéseiről egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy küzdeni kíván a rendezetlen migráció ellen, és azért, hogy legális csatornák nyíljanak meg a migráció számára a fejlett világban, így az Európai Unióban is.

Az ENSZ migrációs szervezetében eltöltött több mint 25 éves munkája során dolgozott Argentínában, Dakarban, valamint a szervezet közel-keleti és afrikai irodájában is. Brüsszelben az IOM Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Térség mellé rendelt képviseletének igazgatója.

Különböző migránsok léteznek

A fogalom nemzetközileg elfogadott értelmezése szerint az is migráns, aki más országban dolgozik, mint amelyiknek az állampolgára – mondta az M1-nek adott interjú elején Eugenio Ambrosi.

Bárki, aki más országban él, dolgozik vagy tanul, mint ahonnan eredetileg származik, azt migránsnak kell tekinteni.

De felhívta a figyelmet arra, hogy vannak különbségek. Azokra, akik elhagyják a hazájukat, mert üldözik őket, mert kitört a háború, vagy egy diktatúra elől menekülnek, a nemzetközi jog szerint az 1951-es genfi konvenció vonatkozik: menekültek, akik menedékjogot kaphatnak. Ennek a csoportnak különleges jogai vannak, és nemzetközi védelmet kell, hogy kapjanak ott, ahol a kérelmet benyújtják – szögezte le.



Aztán vannak azok, akik nem az üldözés miatt hagyják el hazájukat, de mégis lehetnek közöttük olyanok, akiket a fogadó országok, a nemzetközi közösség bizonyos fokú védelemben részesíthet – folytatta. Ezek olyan emberek, akik a hazájukban meglévő szörnyű állapotok miatt távoznak máshová, mint például aszály vagy éhínség. Ezek a csoportok az 51-es konvenció meghatározása alapján nem számítanak menekültnek, mégis bizonyos mértékű védelemre számíthatnak.

Végül vannak azok a migránsok, akik rendezett formában mennek egyik országból a másikba, például a munkájuk miatt – magyarázta. Komplex jelenséggel állunk szemben, egyik részét jelentik a migránsok, a migráció, a másik pedig a menekültek ügye – összegezte az igazgató, hozzátéve. hogy összetett jelenségről van szó.

A rendezett és jól irányított migráció – pozitív jelenség

A Nemzetközi Migrációs Szervezetben az alapvető tétel, hogy a rendezett és jól irányított migráció – pozitív jelenség. Méghozzá mindenki számára: a migránsoknak, az országnak, ahonnan érkeztek és a fogadó országnak is. Hozzátette, amióta ember létezik a Földön, mozgásban volt. Még most is vannak olyan helyek a világon, ahol nomád törzsek élnek, akik folyamatos mozgásban vannak. A nemzetközi közösség számára az a kihívás, hogy megtaláljuk az átfogó, összehangolt és következetes cselekvési módozatokat, és politikát, ami lehetővé tenné a migrációs áramlat jobb irányítását. Egy globális kihívás előtt áll nem csupán Európa, ezért átfogó megoldást kell keresni, hogy minden érintett számára elfogadható legyen – hangsúlyozta.

Eugenio Ambrosi (Forrás: Youtube)

Az országoknak van beleszólásuk

Eugenio Ambrosi elmondta, hogy a menekültek számára 1951 óta adott egy jól meghatározott nemzetközi jogi környezet, hiszen a genfi konvenciót majdnem az egész világ aláírta és alkalmazza. Ezt a rendszert meg kell őrizni, de nem szabad összekeverni azzal, ami jelenleg történik egy másik, mozgásban lévő embercsoport érdekében, akik nem menekültek, és ezért nem is vonatkozik rájuk a genfi konvenció. De mindezek figyelembevétele mellett minden ország megtartja magának azt a szuverén jogot, hogy kit enged be és kit nem, és milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki az adott ország területén maradni akar – mondta.

A globális egyezménytervezet esetében két dolgot kell figyelembe venni: a migrációs kompakt egy államok részvételével kidolgozandó egyezmény, amely most tárgyalási szakaszban van – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, a tárgyalások a tagállamok között zajlanak. Ők döntenek arról, hogy mi kerüljön be a szövegbe és mi nem – emelte ki.

Az integráció mindenki számára hasznos lehet

Elsősorban integrálni kell, illetve az integrációjukat segíteni azoknak a szabályosan érkezett migránsoknak, akik már itt Európában vannak – mondta a szakember. Hiszen a migránsok nagy része a szabályok betartásával érkezik az unió országaiba. Mellettük vannak azok is, akik konfliktusövezetekből érkeztek Európába, és menekültek vagy menedékkérelmet nyújtottak be. Elmondta, az ő integrációjukat is támogatni kell, hiszen bármennyi menekültet is fogad be egy ország, elő kell segíteni, hogy minél könnyebben illeszkedhessenek be a mindennapokba, hogy produktívak lehessenek, és ne csupán terhet jelentsenek a befogadó állam számára.

Ami a szabálytalanul érkezett migránsokat illeti, két dolgot kell megemlíteni – fűzte hozzá. Egyrészt nagy számban küldenek vissza menekülteket, és jelentős számú az önkéntes hazatérés is. A visszaküldés tehát létező lehetőség, és elismeri a migrációs kompakt tervezete is. El kell ismerni, hogy arra nincs lehetőség, hogy ha valaki partot ér Olaszország déli részén, azonnal visszaküldjék.

Az IOM segít a visszaküldésben is

Elmondta, hogy a Nemzetközi Migrációs Szervezet elsődlegesen tájékoztatást nyújt a Líbia partjainál feltűnő migránscsoportok számára arról, hogy mi várhat rájuk. Milyen veszélyekkel találkozhatnak, mit jelenthet számukra, hogyha folytatják az utat a tengerpart felé, és ott megpróbálnak egy csónakba beszállni. Milyen fenyegetést, kockázatot jelent, ha embercsempészekhez fordulnak. Azoknak, akik a genfi konvenció szerint menedékjogra nem számíthatnak, segítséget ajánlanak fel a hazatéréshez, amit sokan el is fogadnak. Hozzátette, a Menekültügyi Főbiztosság emberei foglalkoznak a státus meghatározásával, de ez nem jelent területen kívüli menedékügyi eljárást.

Megjegyezte a szervezet összességében 23 ezer embert küldött vissza hazájába, ami jelentős számnak mondható, mert ezek a migránsok sem próbáltak Európába jutni.