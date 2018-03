Iráni migrációs hullám indulhat Szerbiából

Megsokszorozódhat Szerbiában az Iránból légi úton érkező migránsok száma. 27 év után ugyanis ismét van közvetlen légiösszeköttetés Teherán és Belgrád között. Az irániak pedig vízum nélkül utazhatnak, vagyis mindössze néhány óra alatt Európába érnek. Sokan turistaként szállnak fel a járatokra, azonban vissza már nem mennek, inkább megpróbálnak migránsként Nyugat-Európába jutni.

Belgrád központjában a legtöbb bevándorló Bulgária és Macedónia felől érkezett illegálisan, de már olyanok is vannak közöttük, akik Iránból, Teheránból repülővel jöttek a szerb fővárosba. Ez úgy következhetett be, hogy a szerb kormány eltörölte a vízumkötelezettséget, az iráni állampolgárok már jóval egyszerűbben utazhatnak Belgrádba. A legtöbben turistaként érkeznek, miután azonban lejár a 30 napos tartózkodási engedélyük, nem térnek vissza Iránba, hanem menedéket kérnek és embercsempészek segítségével próbálkoznak a továbbindulással.

Korábban csak átszállással tudtak utazni az iráni állampolgárok Szerbiába. Mostantól viszont már közvetlen légi kapcsolat is van Teherán és Belgrád között. A iráni állami légitársaság heti két gépet közlekedtet és hamarosan egy magáncég is közvetlen járatot indít majd. Sokan attól tartanak, hogy ezekkel továbbra sem elsősorban iráni turisták fognak érkezni, hanem bevándorlók, ráadásul sokkal nagyobb számban mint eddig.



Új a helyzet

Ezek az emberek 5-6 óra alatt megérkezhetnek. Innen pedig elég további egy óra, hogy az Európai Unió valamelyik határához érjenek. Úgy gondoljuk, hogy csak a közvetlen járatoknak köszönhetően havi 2500 iráni állampolgár fog érkezni, akiknek jelentős része illegálisan próbálkozik majd továbbjutni – mondta az egyik humanitárius szervezet vezetője a közmédia munkatársának.

A Teherán-Belgrád járatra hónapokra előre elkeltek a jegyek és hasonló az érdeklődés a másik légitársaság járata iránt is. Azok a bevándorlók, akik megérkeznek a szerb fővárosba, sokszor a magyar határ felé veszik az irányt. Azt mondják, a jobb idő beköszöntével már könnyebben átvészelik az éjszakákat, így egy-egy sikertelen próbálkozás után, nem probléma kivárni a következő lehetőséget.

A Horgos közelében található egykori mezőgazdasági birtokon most is sokan várakoznak. A romos épületekben jelenleg több tucat bevándorló él. Számuk azonban változó, hiszen napról napra folyamatosan próbálkoznak átszökni a határon. A bevándorlók arról is beszéltek, hogy a legtöbbször néhány fős csoportokban, több helyen, egyidejűleg próbálnának meg átszökni a szerb-magyar határon, ezzel próbálják kijátszani a hatóságokat. A magyar rendőrök és határőrök azonban éjjel-nappal védik a határt, csak márciusban mintegy 100 illegális belépési kísérletet akadályoztak meg.