Egyre több magyar nem érzi magát biztonságban Svédországban

Egymás után szólalnak meg azok a svédországi magyarok, akik nem érzik magukat biztonságban a bevándorlók miatt. A legjobban az zavarja őket, hogy a rendőrség semmit sem tesz a támadások ellen. Az M1 Híradónak vasárnap nyilatkozó magyar férfi azt kérte, ne mutassák arcát és nevét,mert szerinte, aki nyíltan bírálja a svéd migrációs politikát, azt egyszerűen rasszistának tartják a skandináv országban.

Egyre több olyan kerület van a svéd városokban, amelyekben már a bevándorlók vannak többségben – erről beszélt telefonon az M1-nek egy Göteborgban élő 47 éves magyar-svéd családapa.

A férfi arról is beszélt a Híradónak, hogy ezekben a városrészekben már egyre rosszabb a közbiztonság. A bevándorlók őt többször megtámadták. Ráadásul a problémák már a város központjába is begyűrűztek, sok helyen ugyanis – ahogy fogalmazott – társadalmon belüli társadalmak alakultak ki.

A férfi azért kérte neve elhallgatását is, mert fél, ugyanis szerinte, aki Svédországban nyilvánosan bírálja a migrációt, azt rasszistának bélyegzik. A családapa azt is mondta: bár Svédországban született, és felesége tősgyökeres svéd, már elgondolkoztak azon, hogy Magyarországra költözzenek.



A svéd városokban rendszeresek a támadások

A férfi azután jelentkezett a Híradónál, hogy pénteken egy Svédországban élő magyar nő arról beszélt a közmédiának: hazaköltözött Magyarországra, mert a svéd városokban rendszeresek a támadások. A nő azt mondta, a rendőrség ezekről a támadásokról nem vesz tudomást. Neki például azt tanácsolták, hogy ne sétáljon egyedül.

Közben egyre több svédországi magyar szólal meg, akik hasonlóan látják a helyzetet. Egy ugyancsak göteborgi férfi szombaton nyilatkozott az M1-nek. A csaknem 80 éves férfi elmondta, hogy sötétedés után már ő sem mer kimenni az utcára, mert őt is többször megtámadták már.

Egy a Híradónak nyilatkozó nő pedig arról beszélt, hogy a svédek folyamatosan költöznek el azokból a városrészekből, ahol a bevándorlók kerülnek többségbe. A nő azt is mondta, hogy ő egy olyan nagyvárosi kerületben lakik, ahol már a lakosok 90 százaléka bevándorló. Így, ha kimegy az utcára, azon lepődik meg, ha valaki svédül beszél.

Csőd a svéd migránspolitika?

Svédországban a biztonság lehet az ősszel esedékes választások központi témája – erről írt a Neue Zurcher Zeitung. A svájci lap szerint ijesztő, hogy egyre többször fiatalokból álló csoportok követnek el fegyveres erőszakot, ami az elmúlt évek sikertelen integrációs politikájának az eredménye.

„Svédország integrációval kapcsolatos álma szertefoszlott” – ezzel a címmel jelent meg az írás. A cikk beszámol arról, hogy Svédországban már naponta történnek lövöldözések, amelyek sokszor halálos kimenetelűek. És egyre több olyan negyed van a nagyvárosokban, ahol rohamosan romlik a közbiztonság. Az írás kitér arra is, hogy különösen ijesztő az, hogy egyre többször fiatalokból álló csoportok követnek el fegyveres erőszakot, ami az elmúlt évek sikertelen integrációs politikájának az eredménye.

Úgy fogalmaznak: „a politikának cselekednie kell, annál is inkább mert szeptemberben választások lesznek Svédországban, és a kampánynak a központi témája a biztonság lehet”.

A cikkben kifejtik azt is, hogy a hatóságok becslése szerint országosan már 61 olyan negyed van, amit veszélyesnek tartanak. Ezekben a városrészekben – ahol nagyon nagy a migránsok aránya – mintegy 200 bűnszervezetről tudnak a hatóságok.

Az írásban szó van arról is, hogy Svédország nem épített ki olyan hatékony mechanizmusokat, amelyek megakadályozták volna a párhuzamos társadalmak kialakulását. Sőt, a lakás és a munkaerőpiac kimondottan segítette a szegregációt. Az országban csak az elmúlt években kezdődött vita arról, hogy egyáltalán hogyan lehetne olyan integrációs politikát kialakítani, amely hozzájárulást követel a bevándorlóktól is.

Közben Svédország szerte egyre több bűncselekményt követnek el a migránsok. Erre már egy svéd rendőr is felhívta a figyelmet, aki több fórumon is elmondta: az országban drasztikusan növekszik például a szexuális támadások száma is. Szerinte ez az elmúlt évek bevándorláspárti politikájának eredménye.

A svéd főváros egyes peremkerületeiben a bandaháborúk, a drogkereskedelem és a prostitúció is elterjedt. És egyre gyakoribbak azok az esetek is, amikor a migránsok rendőrökre támadnak.

Svédország szerte hasonló a helyzet. Malmöben január közepén huszonéves fiatalok dobtak kézigránátot egy rendőrőrs udvarába. Mind az épület, mind az ott parkoló autók megsérültek. A javarészt bevándorlók lakta negyedekbe a helyiek már nem is nagyon mernek bemenni.

Közben becslések szerint sok tízezer bevándorló érkezhet idén Svédországba. Azt mondják: sokkal több migráns indulhat el az északi államok felé, mint korábban.