Egy egész iparág segíti a migránsokat, hogy Európába jussanak

A Mandiner.hu beszámolója szerint újabb bizonyítékok kerültek elő, amelyek azt támasztják alá, hogy embercsempészek vagy bevándorlást segítő szervezetek szóróanyagainak nyomására vonult át a görög–macedón határon több ezer ember 2016 márciusában.

Az internetes portál egy két évvel ezelőtti eseményt elevenít fel, amikor majd kétezer migráns, köztük sok gyerek indult el az idomeni menekülttáborból, hogy átkelési lehetőséget keressen a görög–macedón határon felállított kerítésen keresztül. Mikor az embertömeg elérte a határszakaszon lévő folyót, egymásba kapaszkodtak emberi láncot alkotva, így próbálták segíteni egymást a sodrásban. A menekültek azt mondták: lyukat akarnak találni a határon felállított szögesdrót kerítésen.

Az átkeléshez való döntésükben nem kis szerepet játszott, hogy migránssegítő aktivisták szórólapokat, tájékoztató anyagokat, térképeket osztogattak nekik– írta a Mandiner.hu.

A szórólapokon részletes tanácsokkal látják el a migránsokat, például leírják, hogy milyen útvonalon haladjanak, hol kerülhetik el a határzárat, azt is javasolják, hogy nagyobb csoportokban keljenek útra. Ha ugyanis több ezer ember gyűlik össze a határon, a rendőrség nem lesz képes megállítani vagy visszafordítani őket. Arra is felhívják a migránsok figyelmét, hogy nem fogják buszokkal vagy vonaton elszállítani őket Németországba, viszont, aki a táborban marad, lehet, hogy visszaküldik Törökországba. Amennyiben a migránsok illegálisan bejutnak Kelet-Európába, akkor van esélyük a maradásra, hiszen Németország befogadja a menekülteket. Arra is figyelmeztetik őket, hogy a szórólapokat rejtsék el, hogy ne lássa a rendőrség vagy újságírók.

A magyar–szerb határon rendőrségi források szerint az elfogott migránsoknál is lehetett arab nyelven írt szórólapokat, valamint térképeket találni, de volt, hogy telefonjukra mentettek le egy-egy szóróanyagról fotókat.

Hálózat épült a bevándorlás segítésére

A Mandiner.hu beszámolója szerint egész hálózat szerveződött arra, hogy az útra kelő tömegek európai „beilleszkedését” hamis okmányokkal vagy akár hamis diplomával is segítse. A legnépszerűbb közösségi oldalon az embercsempész irodák hirdetik szolgáltatásaikat, ahol hamis diplomát, bizonyítványt, személyi igazolványt, útlevelet, valamint családegyesítéshez szükséges dokumentumokat forgalmaznak.

Az „Európai útlevelek és tartózkodási engedélyek” nevű arab Facebook-oldal például azzal reklámozza magát, hogy a lehető legolcsóbban biztosít személyazonosító okmányokat az Európába utazás megkönnyítése érdekében. Referenciaként hamis személyi igazolványokról, valamint diplomákról készült fotókat is feltöltöttek.