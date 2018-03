Terrortámadások elleni védekezésről tanácskoznak

Brüsszelben európai politikusok, köztük polgármesterek részvételéven zajlik konferencia arról, hogy miként lehet megvédeni a nagyvárosokat a terrortámadásoktól.

A terrorveszély nem csökkenthető nullára, ám mérsékelhető. Ezzel kapcsolatban cselekvési terv is készült tavaly ősszel az Európai Bizottságban. Ennek jegyében, elsősorban polgármesterek tanácskoznak Brüsszelben – mondta az M1 helyszíni tudósítója.



A témák között szerepel, hogy milyen uniós forrásokat lehet mobilizálni a terrorellenes küzdelemre. De szó lesz konkrét eszköztárról is, például a beépített biztonságról. Azaz arról, hogy miként lehet olyan épületeket tervezni, amelynek a bejáratai kivédenek akár egy teherautóval elkövetett támadást is. Hogyan lehetne bombakereső kutyákat hatékonyabban kiképezni, vagy a teherautós merényleteket technikai eszközökkel (például egy távirányítóval) megállítani. Tesztelnek okostelefonos alkalmazásokat, amellyel a nyilvános terek sebezhetősége értékelhető. Valamint dolgoznak azon is, hogyan lehetne drónnal elkövetett támadásokat elhárítani.

Hivatalosan Belgiumban nincsenek no-go zónák, de a valóságban Molenbeek annak tekinthető – idézte a tudósító egy korábbi miniszterelnököt, Guy Verhofstadtot. Ezt támasztja alá a jelenlegi belügyminiszter nyilatkozata is két évvel ezelőtt: a kormány elveszített az ellenőrzést Molenbbek felett. A mostani polgármester azonban nem ismeri el, hogy Molenbeek no-go zóna lenne.