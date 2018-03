A Korea-közi csúcstalálkozón bizalomépítésről lesz szó

Csúcstalálkozó lehet tíz év után Észak- és Dél-Korea között, ami megnyithatja az utat a Washington és Phenjan közötti tárgyalások előtt is. Az Egyesült Államok üdvözölte a döntést, ugyanakkor újabb szankciókat is szabott ki Észak-Koreával szemben. A szakértő szerint a találkozón bizalomépítésről lesz szó, valamint esetleges gazdasági projektek újraindításáról is.