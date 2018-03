Elfogták az ungvári KMKSZ-székház feltételezett támadóit

Több embert vettek őrizetbe a keddi támadással kapcsolatban, az ukrán biztonsági szolgálatok még keresik a felbujtót - értesült az M1 Híradója.

Twitter-oldalán maga az ukrán nemzeti rendőrség vezetője Szerhij Knyazjev jelentette be, hogy elfogtak öt olyan embert, akik a gyanú szerint a KMKSZ-székház elleni támadást hajtották végre – jelentette be az M1 Híradója. Az MTI szerint azt is közölte ebben a twittben, hogy ennek és a korábbi támadásnak is felderítették a hátterét.



Az értesülések szerint azt, aki a támadást megrendelte, még keresi az ukrán nemzeti rendőrség – hangzott el a 17 órás Híradóban.

Később az MTI arról adott hírt, hogy a rendőrség operatív csoportjai egy személyt Cserkasziban, kettőt pedig Kropivnickijben fogtak el. Ugyancsak azonosították a KMKSZ-székház elleni mindkét támadás külföldi szervezőjét, aki ellen elfogató parancsot adtak ki.

Knyazjev az MTI szerint azt is közölte, hogy a február 27-i robbantással összefüggésben őrizetbe vett három személy ügyészséggel közös kihallgatásának előkészítése folyamatban van.