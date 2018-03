Lövések dördültek egy amerikai egyetemen

A Detroittól mintegy kétórányira északnyugatra fekvő Mount Pleasantban található Központi Michigan Egyetemet, amelynek központi kampusát legalább 20 ezer egyetemista látogatja, lezárták. A helyszínre számos rendőr- és mentőautó érkezett. A nyomozók egy 19 éves férfit keresnek, akinél feltehetően fegyver van, és – mint fogalmaztak – veszélyes. Az egyetem felszólította a diákokat, hogy keressenek menedéket. Arról egyelőre nem tudni, hogy voltak-e sebesültek.

Az egyetem helyi idő szerint reggel fél tíz tájban tett ki figyelmeztetést a Facebook-oldalán, közölve, hogy lövések dördültek el a Campbell Hallban. A diákoknak automata telefonüzenetet is küldtek. A lövöldözés a tavaszi szünidő előtti utolsó napon történt.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0

— Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018