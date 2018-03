Dokumentumfilm készült egy segélyekből élő szír migránsról

Jelentős hullámokat kavart Németországban az a riportfilm, amelyik egy többnejűségben élő szír bevándorlót, és a családját mutatja be. A férfi 2015 óta él Németországban, jelenleg két felesége és hat gyereke van vele, Szíriában is maradt még legalább egy felesége. De szeretne még feleséget, illetve gyerekeket is, csak egyelőre túl kicsi az a kétemeletes ház, amit a német államtól kapott.