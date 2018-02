„Csak a kormánypártok tudják megakadályozni a migránsok betelepítését”

Csak a kormány és a kormánypártok tudják megakadályozni a betelepítést, ezért az áprilisi országgyűlési választások tétje, hogy Magyarország „bevándorlórszággá” válik-e – mondta Dömötör Csaba államtitkár szerdán.

A tagállami kormányokat tömörítő tanácsban köröztetett javaslat értelmében minden uniós országra megállapítanának egyfajta határértéket a népesség, a bruttó hazai termék (GDP) és az előző évben benyújtott menedékkérelmek száma alapján, és ha az érkezők száma adott esetben meghaladja ezt a „tűréshatárt”, akkor életbe lépne a kidolgozott szolidaritási mechanizmus, vagyis azokból az országokból, ahol túl sok migráns van, más tagállamokba telepítenének át – tájékoztattak névtelenséget kérő tisztségviselők.

A meghatározott mutató elérésekor az uniós társállamok önkéntes pénzügyi vagy logisztikai támogatást nyújthatnának, de ha az érkező menedékkérők száma átlépi a referenciaérték 160 százalékát, vagy arányuk eléri az adott állam népességének 0,1 százalékát, akkor a tanács minősített többséggel dönthetne a kötelező kvótarendszer aktiválásáról, amelynek keretében két év alatt legfeljebb 200 ezer főt oszthatnának szét kötelezően az EU tagállamai között. A 180 százalékos határ meghaladása után már szavazásra sem lenne szükség, hanem automatikusan életbe lépne az említett kötelező áthelyezési mechanizmus.

A kvóta 25 százalékát pénzzel lehetne kiváltani

A kiszivárgott információk szerint a tagországoknak a számukra előírt kvóták legkevesebb 75 százalékát kötelező lenne teljesíteniük, a maradék azonban kiváltható lenne alternatív intézkedésekkel, például egyfajta, menekültenkénti 30 ezer eurós (9,4 millió forint) „szolidaritási hozzájárulás” megfizetésével, vagy EU-n kívüli migránsok betelepítésével.

Bizonyos számítások szerint Magyarországra a 2017-es adatok alapján akár évi tízezer migránst kellene betelepíteni, de akár az Európai Unióba belépő migránsok számának növekedésével ez a kvóta folyamatosan nőne.

A december végén lezárult észt EU-elnökség egyes hírek szerint olyan kompromisszumos javaslatot terjesztett a tanács elé, amelynek értelmében egyetlen tagállamnak sem kellene akarata ellenére menedékkérőket befogadnia, valamilyen formában mégis mindenki kivenné a részét a közös terhekből, azonban nem sikerült elegendő támogatást szerezni ennek elfogadásához.

Dömötör: Felgyorsítanák a kötelező betelepítési program végrehajtását

Szó sem lehet arról, amit a bolgár uniós elnökség javaslata céloz, hogy a kötelező betelepítési programban minden uniós országnak részt vegyen – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, hogy a bolgár uniós elnökség javaslata alapján egy bizonyos létszám fölött külön döntés nélkül, automatikusan életbe lépne a bevándorlók elosztása. Mint hozzátette: ez kicsavarná a tagállamok kezéből a döntés jogát arról, hogy kit engednek be, és kit nem.

„Üzenjük mindazoknak, akik ezt a tervet keresztül akarják vinni, hogy erről szó sem lehet” – szögezte le. Azt is kiemelte, hogy az asztalon lévő betelepítési terv az áprilisi választás tétjét is kijelöli. A tét az, hogy Magyarország bevándorlóország lesz-e – mondta. „Csak a kormány és a kormánypártok tudják megakadályozni a betelepítést” – húzta alá az államtitkár.

Dömötör Csaba kifejtette, a bolgár javaslat alapján Magyarországra az első hullámban akár 10 ezer bevándorlót is telepíthetnének, ennek elmaradását pedig akár bevándorlónként 9 millió forinttal szankcionálnák.

Hangsúlyozta, ez a javaslat gyakorlatilag megegyezik azzal a tervvel, amelyet Soros György korábban több részletben közölt. Ő azt mondta, hogy ha a betelepítés nem lesz kötelező eleme az uniós rendszernek, akkor az össze fog omlani – mondta, majd hozzátette, a mostani javaslathoz hasonlóan Soros György szintén 9 millió forintot kívánt költeni minden egyes bevándorlóra.

Az államtitkár szerint ezt tetézi, hogy a belga miniszterelnök szerint az egész betelepítési programról a visegrádi országok megkerülésével akarnak dönteni. Egyhangú helyett többségi döntéssel. „Ennyit arról, hogy mennyire számítanak a demokratikus értékek azok számára, akik egyébként minden második napon ezekre hivatkoznak” – jelentette ki.

Dömötör Csaba szerint a kormány álláspontja nem változott, szó sem lehet betelepítésről, a határok védelmét minden lehetséges eszközzel biztosítani kell. A kabinet ezt az alapelvet képviseli majd az ENSZ migrációs csomagjának vitájában is – húzta alá, aggályosnak nevezte, hogy abban gyakorlatilag alapjoggá tennék a migrációt, bevándorlást.

A kormány képviselője szólt arról is, hogy minden ellenzéki párt, vagy aláírásgyűjtéssel, vagy nyilatkozatokkal, vagy dezinformációkkal, vagy szavazatokkal támogatta a betelepítést és a kvótát is, amit most „álságos módon megpróbálnak letagadni”. Dömötör Csaba szerint amennyiben az ellenzéki pártok most lehetőséget kapnának, akkor azonnal végre is hajtanák a betelepítést.

Kérdésekre válaszolva álhíreknek nevezte azokat a médiában megjelent információkat, amelyek arról szóltak, hogy a fideszes képviselők felszólítást kaptak, ne használják Soros György nevét a közösségi oldalakon.

Semmilyen körülmény nem változott meg, a kormány lépéseit továbbra is az ország biztonsági körülményei határozzák meg, Soros György és szervezetei nem tűntek el, a magyar kormány pedig minden létező eszközzel küzd az illegális bevándorlás ellen – mondta, kiemelve, a bevándorlás a legfontosabb kérdés Európában.

Dömötör Csaba reakcióiban szólt arról is, egyetlen önkormányzat sem távolíthat el plakátokat azok tartalma miatt, azzal ugyanis korlátoznák a véleménynyilvánítás szabadságát.

Az államtitkár további válaszaiban kitért arra, hogy egyes pártok és közéleti szereplők helyben is bátorítani akarják a bevándorlást. Példaként említette, hogy Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a nem használt középületeket bevándorlók előtti megnyitását javasolja, amit határozottan elleneznek.

Dömötör Csaba egy másik válaszában közölte, tudomásul veszik a Helsinki Bizottság nemzeti konzultációt támadó perében született, kormányt elmarasztaló ítéletet. Megjegyezte ugyanakkor, szerintük a szervezet célja a nemzeti konzultáció kisiklatása volt, vagyis az, hogy a magyarok ne mondhassák el a véleményüket a bevándorlásról, továbbá, hogy a perrel még pénzt is keressenek.

„Elfogadhatatlan az új migrációs javaslat”

Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten arról számolt be, hogy az Európai Unió új migrációs javaslata elfogadhatatlan a kormány számára. Leszögezte: az uniónak végre nem az elosztást, hanem a határvédelmet kellene a gondolkodása középpontjába helyeznie.