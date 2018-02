Soros az angol választók akaratát is felülírná

Bár saját magát előszeretettel nevezi filantrópnak, azaz emberbarátnak, a világ számos részén nem éppen barátként tekintenek Soros Györgyre. Nagy-Britanniától az Egyesült Államokig jó néhány országban okozott már politikai viharokat, kisebb-nagyobb válságokat humánusnak nem kifejezetten mondható cselekedeteivel, spekuláns tevékenységével. Egyes beszámolók szerint most éppen azon dolgozik, hogy a brit szavazók egyértelmű döntése ellenére megakadályozza Nagy-Britannia kilépését az unióból.

Nagy-Britanniában mostanában a Brexittel kapcsolatban emlegetik Soros Györgyöt. A milliárdos ugyanis nyíltan vállalva támogatja a Brexit-ellenes kampányt, eddig mintegy félmillió fontot adományozva az ezzel foglalkozó szervezeteknek. Korábban többször is hangoztatta, szerinte tragikus hiba Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból, a brit EU-tagságról tartott népszavazást pedig óriási, végzetes tévedésnek tartja. A milliárdos úgy fogalmazott a népszavazásokon „a lelkiismeretlen agitátorok által felheccelt emberek” vesznek részt, ezért annak eredménye hiteltelen.

Hathetes kampány

A Financial Times információi szerint a Soros által pénzelt szervezetek most egy hathetes kampányra készülnek, amelynek célja egy népszavazás kiírásának kierőszakolása. A milliárdos a napokban vendégül látta a Brexit-ellenes Best for Britain kampányszervezet vezető személyiségeit, köztük Lord George Malloch Brownt, a szervezet elnökét, aki az ellenzéki brit Munkáspárt korábbi kormányaiban viselt tisztségeket, 2006-ban pedig az ENSZ főtitkárhelyettese is volt.

Soros György nem most avatkozik először bele a Korona politikájába, 1992-ben például kihasználva a német egyesülés okozta gazdasági zavarokat mintegy egymilliárd fontot keresett a brit jegybankot jelentősen megrengető pénzügyi manővereivel. Szeptember 16-át azóta is fekete szerdaként emlegetik banki körökben. Soros gyakorlatilag egymaga kényszerítette rá Londont a font drasztikus leértékelésére, amelynek következtében a brit pénzügyminiszter, Norman Lamont is lemondott.

De megjelentek a kormányzó brit Konzervatív Párt magánszektorbeli adományozói és Sir Martin Sorrell, a világ legnagyobb reklámcége, a WPP vezérigazgatója is. A The Daily Telegraph beszámolója szerint a találkozón egy egyezmény is született, egy „stratégiai dokumentum”. Eszerint azt kell eljuttatni a „felheccelt” emberek tudatáig, hogy a Brexit még visszafordítható.

Ennek megfelelően a Best for Britain szervezet ráerősítve az eddigi lobbitevékenységére, videókkal, óriásplakát-kampánnyal, webes és mobilalkalmazásokkal igyekszik meggyőzni az embereket, sőt, ehhez egy nagy rockfesztivált is segítségül hívnak.

Még az egykor lemondott pénzügyminiszter is felemelte szavát

A nyilvánosságra került Soros-lépések nagy vihart kavartak a brit belpolitikai életben. Theresa May kormányfő például kijelentette, szó sem lehet második népszavazásról. A politikus úgy fogalmazott, az Egyesült Királyságban az embereknek erőteljes meggyőződésük, hogy ha egyszer hoztak egy döntést, akkor a kormánynak nem az a dolga, hogy szembeforduljon velük, és közölje, hogy rosszul döntöttek. Az ügyben az 1992-es fontbedöntés egyik áldozata, Norman Lamont is megszólalt. Az egykori pénzügyminiszter szerint Soros György a „jog szelleme ellen” cselekszik azzal, hogy szabotálja a Brexitet. Emlékeztetett, hogy külföldi adományozóknak szigorúan megtiltották, hogy támogassák a Brexitet ellenző vagy éppen pártoló csoportokat a népszavazási kampány alatt.

Farage: Soros a zsidó-keresztély kultúra ellensége

Nigel Farage, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának volt elnöke és a Brexit élharcosa is kifejtette véleményét. Egy interjúban úgy fogalmazott, Soros nem csak Magyarországnak valós probléma, mert a milliárdos nagy ellensége a nemzetállamnak és a zsidó-keresztény kultúrának. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az emberek nagy része nem is érti, hogy milyen mértékű hálózata van Soros Györgynek.

„A Nyílt Társadalomért Alapítványoknak eddig is volt tizenötmilliárd dollárja, és újabb tizennyolcmilliárdot kapnak. Soha a politika világában nem láttunk még politikai nyomásgyakorló csoportot ennyi pénzzel. Több pénzük van, mint a legtöbb kormánynak!” – fakadt ki Nigel Farage.

Soros az Európai Központi Bank működését is befolyásolná

A milliárdos közéleti tevékenysége mellett természetesen a hazai pályáról, azaz a gazdasági élet befolyásolásáról sem mond le. Nemrégiben nyilvánosságra került az Európai Központi Bank (EKB) igazgatótanácsának egyik tagja, Benoit Coeure naplója. Ebből pedig kiderült, hogy Soros több megbeszélést is folytatott a központi bank néhány tisztségviselőjével arról, milyen lépéseket kellene tenni az euróövezeten belüli gazdasági föderáció, majd ezen keresztül az Európai Egyesült Államok felé. A magántalálkozó az Európai Parlamentben is téma volt.

Több képviselő fejezte ki nemtetszését, mondván a milliárdos illetéktelenül befolyásol politikailag kényes ügyet, illetve saját politikai céljaira igyekszik felhasználni az uniós intézményt. Hírügynökségek ugyanakkor megjegyzik, nem ez az első eset, hogy Soros megpróbálja „kézivezérelni” az európai központi bankot. Néhány éve például egy új alapszerződést szorgalmazott, amellyel közös kincstárat hoznának létre az övezet egésze számára. De, amíg ez nincs meg, addig a nagy nemzeti bankokat az EKB irányítása alá kellene helyezni – vélekedett.