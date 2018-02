„Svédország tanulhatna Magyarországtól” – hazánk jó példa a migráció kezelésében

Kent Ekeroth, svéd parlamenti képviselő szerint Magyarország kiállt az unió és az Egyesült Államok támadásaival szemben is, megvédte Európa határait és megőrzi saját népét és kultúráját. A politikus a józan ész szimbólumának nevezte hazánkat, majd magyarul mondott köszönetet a svéd parlamentben Orbán Viktornak.

A tömeges migráció valódi veszély

Svédországban egyre többen gondolják úgy, hogy a tömeges migráció veszélyt jelent az országra. A friss bűnügyi statisztikák pedig alátámasztják ezt, hiszen drasztikusan nőtt a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények száma. Egyre több politikus is úgy gondolja, hogy a tömeges migráció valódi veszélyt jelent Svédországban.

Kent Ekeroth, a jobboldali Svéd Demokraták képviselője a svéd parlamentben szólalt fel. Kifejtette, hogy szerinte Svédország tanulhatna Magyarországtól. A politikus azt mondta: a tömeges bevándorlás elleni küzdelemben és Soros György hálózatainak visszaszorításában is példaként tekint Magyarországra. Annak kapcsán, hogy a balliberális politikusokat nem zavarja, hogy George Soros akar beleavatkozni a magyarországi választásokba azt mondta: ez a képmutatás magas foka.

A politikus szerint a svéd média és a balliberális pártok azért támadják Magyarországot, mert pont az ellenkezőjét képviseli annak, mint amit ők. Magyarország „szimbolizálja a józan észt. Saját kultúrájának és népének megőrzését. Európa határainak védelmét” – fogalmazott Ekeroth.

Ekeroth magyarul mondott köszönetet Orbán Viktornak

Ekeroth beszédében magyarul is megszólalt: „Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy kiáll Európáért.” Beszédében kitért a civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvényre, a felsőoktatási törvénymódosításra és a médiaszabályozással kapcsolatos bírálatokra is reagált. Véleménye szerint a balliberális pártok „inváziót” hoztak Európára a tömeges bevándorlás pártolásával. A képviselő felelőssé tette többek között a parlamenti képviselőket a stockholmi gázolásos merényletért. Mint fogalmazott: „Önöknek vér van a kezükön. Leromboltak egy fél kontinenst. A történelem keményen fog ítélkezni önök felett.”

Tanulni kell Magyarországtól

A képviselő beszédében élesen bírálta a svéd balliberális pártokat, amiért támadják és démonizálják Magyarországot, ahogy fogalmazott: „rájuk kényszerítik bukott értékeiket”. Véleménye szerint a balliberális pártok homályosan megfogalmazva, a média segítségével támadják Magyarországot, valós tartalom nélkül.

A Magyar Hírlap online portáljának a politikus elmondta, a migráció a legnagyobb veszély jelenleg Svédországra és Nyugat-Európára, létében fenyegeti az országukat. Elmondása szerint Svédország egyes részein már „kisebb polgárháborúk” zajlanak, gyilkosság, nemi erőszak és betörések keserítik meg a svédek életét.

Soros jelentős befolyásra tett szert

A helyzet kezelésére Ekeroth szerint „zéró bevándorlásra” van szükség. A portálnak továbbá elmondta, több lehetőséget is el tud képzelni a bevándorlók hazaküldésére. A Soros-hálózatokról a demokrata képviselő úgy fogalmazott: Soros jelentős befolyásra tett szert Európában és az Egyesült Államokban is, magas rangú tisztségviselőkkel találkozik, és számtalan szervezeten keresztül érvényesíti nézeteit. Mint fogalmazott: a CEU ügye is olyan kérdés, amiben Sorosnak sikerült majdnem mindenkit Magyarország ellen fordítania.

Kent Ekeroth (Fotó: Facebook)

Növekszik az Iszlám Állam szimpatizánsainak száma

Ahogy Kent Ekeroth negatív szemmel tekint a migrációra, a svéd polgárok is negatív tapasztalataikról tudnak beszámolni. Mint ismert, tavaly április hetedikén egy üzbegisztáni menedékkérő egy lopott kamionnal végighajtott a stockholmi belváros egyik forgalmas sétálóutcáján. A gázolásos merényletben öten vesztették életüket, tizenöten megsérültek. Svédország történetének legtöbb áldozatot követelő terrortámadása volt a tavalyi.

A merénylő büntetőpere kedden kezdődött Stockholmban. Rakhmat Akilov a tárgyaláson bűnösnek vallotta magát. A tömeggyilkosságot pedig azzal indokolta, hogy a hitetlenekkel akart végezni.

Egyre több bűncselekményt követnek el migránsok

Az elmúlt években folyamatosak a migránsok által elkövetett bűncselekmények, amelyre már egy helyi rendőr is felhívta a figyelmet. Peter Springare több fórumon is elmondta: Svédországban drasztikusan növekszik a szexuális indíttatású támadások száma is, ami szerinte az elmúlt évek bevándorláspári politikájának eredménye.

A svéd főváros egyes peremkerületeiben a bandaháborúk, a drogkereskedelem és a prostitúció is elterjedt. És egyre gyakoribbak azok az esetek is, amikor a migránsok rendőrökre támadnak.

Svédország-szerte hasonló a helyzet. Malmőben legutóbb januárban közepén történt incidens: huszonéves fiatalok dobtak kézigránátot egy rendőrőrs udvarába. Mind az épület, mind az ott parkoló autók megsérültek. A javarészt bevándorlók lakta negyedekbe a helyiek már nem is nagyon mernek bemenni.