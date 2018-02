Személyesen igazíthatta el a Brexit-ellenes tábor vezetőit Soros

Nyilvánosan is beszállt a Brexit elleni kampányba Soros György. A milliárdos egy újságcikkben állt ki Nagy-Britannia uniós tagsága mellett, mert szerinte a kilépés tragikus hiba lenne. A múlt hét közepén írta meg az egyik brit napilap, hogy a spekuláns saját rezidenciáján néhány nappal korábban személyesen igazította el a Brexit-ellenes tábor vezetőit, hogy mit kell tenniük. Az ügyből botrány lett Nagy-Britanniában.

A The Daily Telegraph című konzervatív, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú napilap korábbi beszámolója szerint a magyar nagybefektető 400 ezer fontot, azaz 140 millió forintot adományozott az általa létrehozott Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül a Best for Britain kampányszervezetnek, amelynek meghirdetett célja az, hogy „nyitva maradjon” az Egyesült Királyság előtt a további EU-tagság lehetősége.

A lap értesülése szerint Soros a londoni Chelsea kerületben lévő házában vacsorán látta vendégül a Best for Britain vezető személyiségeit, köztük Lord George Malloch Brownt, a szervezet elnökét, aki az ellenzéki brit Munkáspárt korábbi kormányaiban államtitkári tisztségeket töltött be, 2006-ban pedig néhány hónapig az ENSZ főtitkár-helyettese is volt.



Korábban kitiltották az Egyesült Királyságból Soros Györgyöt

Kiss István, a Századvég kutatója az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában elmondta: úgy tűnik, hogy Soros György próbál a brit politikai életben is aktívan tevékenykedni, hiszen még 100 ezer fontot ajánlott fel az alapítványnak a korábbi, 400 ezer font mellé.

Soros György – miután Magyarországot elhagyta – sokáig élt az Egyesült Királyságban, amelyet 1992-ben sikeresen kivezetett az árfolyam-mechanizmusból azzal, hogy a fontra próbált spekulálni, emiatt ki is tiltották őt az Egyesült Királyságból – emlékeztetett a szakértő.

Soros szerint az unió „Európa megmentője”

A Századvég kutatója szerint könnyen előfordulhat, hogy Soros Györgynek gazdasági érdeke fűződik az Egyesült Királyság uniós tagságához.

„A milliárdosnak van egy ideológiai elképzelése is azzal kapcsolatban, hogy támogatja az Európai Uniót, annak ellenére, hogy korábbi mentora, Karl Popper a halála előtt sokat kritizálta az uniót, antidemokratikusnak tartva azt” – mondta Kiss István.

„Soros György az Európai Uniót látja a kontinens megmentőjeként, és nem fogad el semmilyen kritikát azzal kapcsolatban, hogy esetleg az uniónak komoly demokrácia-deficitje lenne bizonyos tekintetben” – fogalmazott.

Soros György 400 ezer fontot adott egy olyan alapítványnak, amelyben 10 ember dolgozik. Az alapítvány célja, hogy a jelenlegi kormány megbukjon, vagy legalább egy második népszavazást szeretnének elérni a Brexittel kapcsolatban –nyilatkozta a szakértő.