Soros: Tragikus hiba Nagy-Britannia kilépése az EU-ból

Soros György szerint tragikus hiba Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból. A magyar-amerikai nagybefektető a Mail on Sunday című konzervatív, erőteljesen EU-ellenes irányvonalú vasárnapi brit lap online kiadásában megjelent cikkében reagált a lap által ellene intézett támadásokra.

Az ügy előzményeként a The Daily Telegraph című konzervatív, szintén erősen EU-szkeptikus irányvonalú napilap a héten megírta, hogy Soros 400 ezer fontot (140 millió forintot) adományozott az általa létrehozott Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül a Best for Britain kampányszervezetnek, amelynek meghirdetett célja az, hogy “nyitva maradjon” az Egyesült Királyság előtt a további EU-tagság lehetősége.

A lap értesülése szerint a Soros György által támogatott Brexit-ellenes brit szervezet hamarosan kampányt is indít a kilépési folyamat leállítására. A Telegraph cikke nyomán a Mail-lapcsoport hétközi kiadása, a Daily Mail erőteljesen támadó hangvételű cikkben minősítette “szennyes pénznek” a Brexitet ellenző civil szervezetnek Soros által nyújtott anyagi támogatást, és követelte, hogy Soros György “takarodjon” a brit belpolitikából.

„Soha nem titkolta, hogy ellenzi Nagy-Britannia kilépését az EU-ból”

Válaszul Soros a lap vasárnapi online kiadásának kommentárrovatában megjelent válaszcikkében leszögezi: soha nem titkolta, hogy ellenzi Nagy-Britannia kilépését az EU-ból, sőt az uniós tagságról 2016 júniusában tartott népszavazás idején is éppen a Mail on Sunday hasábjain fejtette ki nézeteit meglehetősen nyíltan.

Vasárnapi cikkében Soros György a Brexitet tragikus hibának, a brit EU-tagságról tartott népszavazást pedig – amelyen a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt – végzetes tévedésnek nevezi.

Gyakran rossz döntések születnek

A tapasztalatok Soros szerint azt mutatják ugyanis, hogy a népszavazásokon gyakran rossz döntések születnek, mivel “a lelkiismeretlen agitátorok által felheccelt emberek” a referendumokat a pillanatnyi helyzettel szembeni elégedetlenségük kifejezésére használják, a későbbi következmények mérlegelése nélkül. Az a tény, hogy a helyzet nem kielégítő, nem jelenti azt, hogy ne válhatna még rosszabbá. Nagy-Britanniában ez történt – áll a cikkben.

Soros szerint a Brexittel mindenki veszít. Nagy-Britannia nélkül gyengül Európa képessége a demokratikus értékek megvédésére és előmozdítására, és hiányozni fog az EU szükséges intézményi reformja érdekében kifejtett brit nyomás is. Európa harmadik legnagyobb gazdaságát és a liberális gazdaságpolitika legerősebb szószólóját is elveszíti.

„Nagy-Britannia elveszíti globális befolyásának jelentős részét”

Nagy-Britannia az EU-n kívülre kerülve elveszíti globális befolyásának jelentős részét, és az elmúlt 45 év sikeres gazdasági integrációjának folyamata is “hátramenetbe kapcsol” – írja Soros György.

A szerző szerint nem létezik baráti válás, a válás mindig pusztító, és illúzió azt várni, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió gazdaságainak szétválása a kilépési tárgyalásokra rendelkezésre álló két év alatt végbemehet. Soros szerint e szétválási folyamat legalább öt évig, de ennél akár még sokkal hosszabb ideig is eltart majd, és legalábbis az átmeneti időszakban az EU és Nagy-Britannia barátból ellenséggé válik.

Generációs megosztottságot is okozott a Brexit

Soros György szerint a Brexit generációs megosztottságot is okozott a brit társadalomban, mivel a 35 éven aluliak túlnyomó többsége a bennmaradásra, az 55 évnél idősebbek zöme a kilépésre voksolt. A referendumon az idős szavazók kerültek fölénybe, ám a fiatalok viselik majd a Brexit következményeit a következő évtizedekben. Ez erősíti a fiatalok csalódottságát a demokráciában, ugyanakkor felveti annak a kilátását is, hogy Nagy-Britannia végső soron vissza akar majd lépni az EU-ba.

Európa kapui a jövőben is nyitva maradhatnak, de ha Nagy-Britannia most kilép, soha nem tud a jelenlegihez hasonló kedvező feltételekkel visszalépni – vélekedik Soros György. A nagybefektető szerint nem elég pusztán megfordítani az EU-népszavazáson elért szavazatarányt, a bennmaradást pártolóknak a kilépésre voksolók nem egészen 52 százalékánál számottevően nagyobb többségre kell szert tenniük Európa meggyőzéséhez arról, hogy az unióval szembeni brit hozzáállás alapvetően megváltozott.

Soros György szerint e folyamat a megfelelő irányban halad. A kérdés az: miképp lehet lendületét annyira felerősíteni, hogy a következő hat-kilenc hónapban fordulópont legyen elérhető. Az általa segített Brexit-ellenes szervezet, a Best for Britain célja egybegyűjteni azokat az erőket, amelyek célja Nagy-Britannia benntartása az Európai Unióban, és e törekvésében e szerveződést “teljes szívemből támogatom” – fejeződik be Soros György írása.