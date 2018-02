Szerb miniszterekkel tárgyalt Rétvári Bence

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára családtámogatásról, valamint felsőoktatási és kulturális ügyekről egyeztetett a magyar-szerb kormányülés keretében – közölte a tárca pénteken az MTI-vel.

Mint írták, Rétvári Bence tárgyalt Slavica Djukic-Dejanovic demográfiáért és népességpolitikáért felelős miniszterrel, Vladan Vukosavljevic kultúráért és médiáért felelős miniszterrel, valamint Mladan Sarcevic oktatási, tudományos és technológiai fejlesztési miniszterrel.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

Közölték: a péntek délelőtti találkozón szóba került, hogy mindkét országban a családok helyzete és támogatása a legfontosabb, emellett pedig fontos cél, hogy megfordítsák a negatív demográfiai folyamatokat. Slavica Djukic-Dejanovic elmondta, hogy hallottak a magyar családtámogatási intézkedésekről, amelyekről szeretnének bővebb tájékoztatást kapni, hogy a magyar modell tapasztalatai alapján is hozhassanak intézkedéseket – írták.

A találkozón Mladan Sarcevic érdeklődött a magyar felsőoktatásban működő kancellári rendszerről, amelyhez hasonlót terveznek bevezetni Szerbiában is – tették hozzá. Az egyeztetésen Vladan Vukosavljevic kultúráért és médiáért felelős miniszterrel beszéltek arról is, hogy Újvidék 2019-ben Európa ifjúsági fővárosa, majd 2021-ben Európa kulturális fővárosa lesz, ami az egész régió kulturális életére nagy hatással lesz. Az egyeztetésen egyebek mellett szóba került a belgrádi Hunyadi-szobor felállításának kérdése is – derül ki a közleményből.