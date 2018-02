Megérkezett az Európai Bíróságra a civil törvény miatt hazánk ellen indított kereset

Brüsszel azért kezdeményezett eljárást, mert jogellenesnek tartják, ahogy a külföldről támogatott civil szervezetek működését szabályozta az Országgyűlés tavaly nyáron. Éppen tegnap vitáztak az Európai Parlamentben a civil szervezetek szerepéről, az uniós biztos bírálta Magyarországot, mert szerinte itt „el akarják hallgattatni a civileket”. Ezzel a Demokratikus Koalíció képviselője, Niedermüller Péter is egyetért – hangzott el az M1 Híradójában.

Legyünk elég bátrak a saját ellenzékünket finanszírozni – ez a valódi demokrácia – jelentette ki Sophie in’t Veld holland liberális EP képviselő Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris vitájában a baloldali és liberális politikusok a civil szervezetek – szerintük – egyre nehezebb helyzetére próbálták felhívni a figyelmet.

A jogérvényesülésért felelős uniós biztos, a cseh Vera Jourova arról beszélt, hogy Európában egyre erősebb nyomás alatt vannak a civil szervezetek. Éppen ezért azt javasolja, hogy Brüsszel és a tagállamok az uniós adófizetők pénzéből támogassák a civil szervezeteket. Ugyanezt javasolja a DK-s Niedermüller Péter is.

Demokráciaalap létrehozása

Neidermüller Péter szerint az Európai Uniónak haladéktalanul létre kell hoznia egy úgynevezett demokráciaalapot, amelyhez az Európai Unió tagállamaiban működő civil szervezetek közvetlenül fordulhatnának anyagi támogatásért, nemcsak egyes projektek, hanem a hosszú távú tervezés, a fenntartható működés érdekében is.

Mindhárom politikust megbízható szövetségesként tartja számon a Soros-hálózat. Vera Jourova például közösségi oldalán büszkélkedik azzal, hogy az alapjogok uniós helyzetét a milliárdos spekulánssal tárgyalta meg.

A cseh biztos is egyike azoknak, akinek közbenjárására kötelezettségszegési eljárás indult hazánk ellen, amelyet éppen csütörtökön vett nyilvántartásba az Európai Bizottság. Vera Jourova Magyarországgal példálózva lényegében megfenyegetett minden tagállamot.

Hiába volt más témája a vitának, a végén ismét egy hazánkat elítélő politikai nyilatkozatözön bontakozott ki – mondta Gál Kinga az M1 csatornának. A néppárti EP-képviselő kiemelte, Magyarországon egyáltalán nincsenek korlátozva a civil szervezetek.

Magyarországon 60 ezer civil szervezet működik, akik hasznos részei a magyar társadalomnak és akikre szükség van. Van 1 százalék, aki gyakorlatilag politikai szerepre tör és a döntéshozatalt akarja így befolyásolni, anélkül, hogy demokratikus választáson mérettetné meg magát, hogy demokratikus elszámoltathatósága legyen – fogalmazott Gál Kinga. Hozzátette, most is ugyanazok, a Soros György terveit segítő civil szervezetek és az általuk támogatott brüsszeli bürokraták támadták Magyarországot, akik már korábban is számtalanszor.