Nyugtalanító a helyzet Franciaországban

Megszaporodtak Franciaországban a zsidó közösségek elleni támadások, miközben az Interpol információi szerint az utóbbi hónapokban legalább ötven, az Iszlám Államhoz köthető terrorista érkezett Európába.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta: a franciaországi zsidó közösség Európa legnagyobb zsidó közössége, az ország lakosságának egy százalékát teszi ki. Vallások tekintetében pedig a harmadik helyen áll.

Magához öleli kisfiát egy anya a párizsi Ozar Hatorah zsidó magániskolában, amint a francia iskolákban egyperces csenddel róják le kegyeletüket az emberek a toulouse-i Ozar Hatorah zsidó iskola előtt az előző nap elkövetett lövöldözés áldozatai előtt. (MTI/EPA/Yoan Valat)

Komoly a mozgás

A szakértő rámutatott, több irányú bevándorlás történt meg arab vonalról. Az ott lévő zsidók jelentős része szefárd, tehát észak-afrikai országokból érkeztek, főleg akkor, amikor véget értek a gyarmatosításokhoz köthető mozgások. Sokan mentek Marokkóból, Tunéziából, Algériából, tehát a francia nyelvterületekről.

2015-től kezdve pedig, amikor elkezdődött a migrációs válság, terrortámadások is történtek azóta, ki lehet jelenteni, hogy a franciaországi zsidóság fél. Ezt lehet azzal is bizonyítani, hogy beindult egy belső mozgás: vidékről elkezdtek a városokba költözni, és a külső kerületekből főként a belvárosba telepednek át – világított rá.

A mozgásnak a harmadik része pedig, hogy az emberek visszamennek Izraelbe, évente nagyjából 5-6000 ember teszi ezt meg, amit természetesen az izraeli kormány támogat is. Sokszor elmondták, hogy oda bármikor mehetnek, várják őket.

Nyugtalanító a helyzet

Kis-Benedek József felhívta a figyelmet, hogy rendkívül nyugtalanító, ahogyan eluralkodott a félelem a franciaországi zsidók körében, és hogy ezt hogyan lehetne megoldani, arra még nincs válasz. Ígérgetések vannak, de egyáltalán nem megnyugtatók azok az intézkedések, amiket tapasztalni lehet.

A migráció következtében ráadásul folyamatosan új helyzetek alakulnak ki: a migránsok próbálnak szerveződni, nekimennek még a hatóságoknak is.

Az Interpol információ szerint legalább ötven terrorista ért partot a migrációs hullámmal az olasz partoknál az utóbbi hónapokban. A szakértő ezzel kapcsolatban elmondta: ezek mind harcedzett emberek, akik pontosan tudják, hogy hova kell menniük és mi a dolguk.

És nem is feltétlenül arra kell gondolni, hogy ezek mind terrortámadást hajtanak végre, sokan közülük szervezőmunkát végeznek: felkeresnek és radikalizálnak is embereket. A „szervezők” nem szoktak merényletet végrehajtani, de természetesen vannak olyan csoportok is, amelyeket tömeggyilkosságokra képeztek ki.