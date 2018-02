A németországi iskolai erőszak növekedése összefügg a migrációbal

Hosszú ideig tart még, amíg a más kultúrából érkező bevándorlók és a gyermekeik beilleszkednek a német társadalomba - mondta az M1-nek a német Evangélikus Egyháztanács vezetője. A bevándorlás-ellenes AfD Bundestag képviselője pedig arról beszélt, hogy egyértelműen összefügg a migrációval az iskolai erőszak terjedése.

Nyílt levélben kértek segítséget a tanárok még decemberben egy saarbrückeni iskolában a migráns gyerekek erőszakos viselkedése miatt. A Saarbrücker Zeitung akkor arról számolt be: a diákok gyakran részegen vagy bedrogozva érkeznek az iskolába, a fiúk durván sértegetik tanáraikat, és rendszeresen tesznek szexuális tartalmú megjegyzéseket. A verekedések is gyakoriak, már több diák szenvedett komolyabb sérülést. A saarbrückeni iskolában a diákok 86 százaléka rendelkezik bevándorló háttérrel.



A tanárok szerint az eset nem egyedi Németországban, több iskola is írt már segélykérő levelet. Berlinben például néhány évvel ezelőtt a Rütli középiskola igazgatója kért segítséget, ahol a tanulók 80 százaléka migráns. A diákok belökték az ajtót, a papírkosarat használták focilabdának, sőt még gyújtogattak is.

Az egyik esseni általános iskoláról filmet is forgattak, a „horror-iskolának” is nevezett intézményben is kisebbségben vannak a német gyerekek, a muszlimok kiközösítik, bántalmazzák, nácinak és strébernek csúfolják őket. A migráns gyerekek rendszeresen elkésnek, a lányok pedig nem járhatnak testnevelés órára, mivel csak teljes öltözékben mutatkozhatnak. Az egyik osztályban emiatt megszüntették az úszásoktatást.

A németországi Evangélikus Egyháztanács elnöke, Jörg Antoine az M1-nek azt mondta: az iskolákban tapasztalható problémákat a kulturális különbségek okozzák. Nehéz azoknak a muszlimoknak, akik egy nagyon tekintélyelvű iszlám szerint élnek, ahol a nők másodrendűnek számítanak. A bevándorlók többsége nem engedi a lányokat iskolába járni, vagy megtiltják nekik, hogy szexuális felvilágosító foglalkozásra vagy tornaórára járjanak – mondta az elnök. Jörg Antione hozzátette, nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy ezek az emberek beilleszkedjenek a társadalomba.

Interjút adott az M1-nek Martin Hess, a bevándorláselllenes AfD Bundestag-képviselője is. Úgy fogalmazott: az iskolai erőszak növekedése egyértelműen összefügg a migrációval. A képzéssel kapcsolatos problémák mellett az erőszak is gondot jelent az iskolákban, meg lehet állapítani, hogy az erőszakos cselekmények száma azokban az intézményekben nagyobb ahol magas a migrációs hátterű gyerekek száma. Nekik kulturálisan is más elképzelésük van az erőszakról, így nem csodálkozhatunk azon, ha megnő az erőszakos cselekedetek száma – magyarázta.

Németországban sok olyan iskola van, ahol a diákok felének bevándorlók a szülei, de az olyan intézmény sem ritkaság, ahol a tanulók több mint 80 százaléka migráns családból származik.