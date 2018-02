Egy kattintással buktatták le saját küldetésüket az amerikai katonák

Titkos katonai bázisok koordinátáit árulták el amerikai katonák egy internetes sportapplikáció segítségével. A Pentagon hétfőn közölte, hogy felülvizsgálja a konfliktuszónáknál állomásozó katonái hozzáférését a „problémás” alkalmazásokhoz.

A külföldön állomásozó katonák ezután kétszer is meggondolják, hogy titkos küldetések alatt bekapcsolva hagyják-e az adatforgalmat és a helyzetmeghatározást a telefonjaikon.

Pentagon issues warning over running app used by soldiers. Analysts warned that the supposedly private apps are revealing routes and military bases to attackers in conflict zones.https://t.co/8zqK2OR3iY pic.twitter.com/SpOtOewxW7 — dwnews (@dwnews) 2018. január 29.

A Pentagon vezetősége hétfőn jelentette be, hogy vizsgálatot indít a külföldön állomásozó amerikai csapatok részvételét illetően egy olyan „globális hőtérkép” miatt, melyet a San Franciscó-i székhelyű Strava Labs hozott létre a futók, kerékpárosok és más sportolók által végzett gyakorlatok összegyűjtésével. A térkép huszonhétmillió előfizető sportolási útvonalait tartalmazza, melyeket nemrég aktivizáltak egy interaktív térképen ábrázolva. Arra azonban nem gondoltak, hogy sokan nem örülnének neki, ha közszemlére tennék a mozgásukat. Főként akkor nem, ha egy katonai misszió sorsa forog a kockán.

A Strava térkép az AP és AFP hírügynökségek információi szerint a katonák olyan „sötét régiókban” bejárt útvonalait mutatja be részletesen, amelyeket potenciális támadók is könnyedén felhasználhatnak ellenük. Az katonák ráadásul járőrözés és utazás közben sem kapcsolták ki az adatforgalmat és a helymeghatározást a telefonjukon, így a csapatok pontos útvonalait is nyilvánosságra hozták. Az alkalmazásnak „köszönhetően” kiderült, hogy az afganisztáni Bagram reptéren is megnőtt az amerikai csapatok létszáma, hasonlóképpen az amerikaiak támogatta, kurdok irányította észak-szíriai Qamasli városában is. Szintén számottevő mozgást tapasztaltak Bagdadtól északra, Moszultól délre és a franciák által használt nigeri Madama-bázisnál is.

A helyzettudatosság teljes kudarca

A Pentagon szóvivőjének elmondása szerint az amerikai csapatok „komolyan vették” a helyzettudatossággal kapcsolatban felvetődött kérdéseket, a védelmi minisztériumnál pedig a helyzettudatosságot erősítő biztonsági javaslaton is dolgoznak.

A külföldön állomásozó csapatok helyzete jelenleg nem látható. A Strava hőtérképe 2015 és 2017 között gyűjtötte össze az állomásozó csapatok koordinációit és útvonalait, a globális térképet pedig 2017 novemberében hozták nyilvánosságra. A térkép mellett szereplő adatvédelmi nyilatkozatában az olvasható, hogy a térkép készítői az adatgyűjtés mellett kiemelt fontosságot szentelnek annak, hogy a felhasználók privát adatai ne kerüljenek nyilvánosságra.

Ha így gondolják, akkor mégis miért készítettek térképet a felhasználók privát bejelentkezéseiből? Mint kiderült, minden joguk megvolt hozzá. A Strava ahőtérképet ért támadásokra viszonylag rövid és egyszerű választ adott: egyetlen felhasználónak sem kötelező nyilvánosságra hoznia az adatait, melyek a globális hőtérképen szerepelnek. A katonák elkerülhették volna a védelmi rizikót, ha átállítják a biztonsági beállításaikat a telefonjukon.